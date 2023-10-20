Trendyol Süper Ligi'nde 9. hafta müsabakaları yarın başlayacak
Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 9'uncu, TFF 2. Lig'de 10'uncu, TFF 3. Lig'de 7'nci, Turkcell Kadın Süper Ligi'nde ise 8'inci hafta maçları oynanacak.
20/10/2023
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Trendyol Süper Lig
Yarın:
13.30 Mondihome Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Gaziantep FK-Bitexen Antalyaspor (Kalyon)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)
22 Ekim Pazar:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Kasımpaşa (BG Grup 4 Eylül)
16.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Yılport Samsunspor-RAMS Başakşehir (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)
23 Ekim Pazartesi:
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)
Trendyol 1. Lig
Yarın:
13.30 Tuzlaspor-Kocaelispor (Sancaktepe 15 Temmuz)
13.30 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Sakaryaspor-Adanaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
19.00 Göztepe-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Gürsel Aksel)
22 Ekim Pazar:
13.30 Bodrum FK-Teksüt Bandırmaspor (Bodrum İlçe)
16.00 Bitexen Giresunspor-Boluspor (Çotanak Spor Kompleksi)
16.00 Ümraniyespor-Manisa FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Eyüpspor (Çorum Şehir)
23 Ekim Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Altay (Eryaman)
TFF 2. Lig
Beyaz Grup
22 Ekim Pazar:
14.00 Karacabey Belediyespor-Esenler Erokspor (Karacabey M.Fehmi Gerçeker)
14.30 Vefa Group Vanspor FK-Diyarbekirspor (Van Atatürk)
15.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Hes İlaç Afyonspor (Tarsus İlçe)
15.00 Ankaraspor-1461 Trabzon FK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Ankara Demirspor-Serik Belediyespor (TCDD Ankara Demirspor)
15.30 Bursaspor-Adıyaman FK (Sütaş Timsah Park)
15.30 Nazilli Belediyespor-Zonguldak Kömürspor (Nazilli İlçe)
15.30 Altınordu-Tuna Tarım Kırklarelispor (Tire-Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
15.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor-Kırşehir Futbol (Bayrampaşa Çetin Emeç)
Kırmızı Grup
22 Ekim Pazar:
13.30 İskenderunspor-Anagold 24Erzincanspor (Esenler Erokspor)
15.00 Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Fethiyespor (Dağılgan)
15.00 Düzce Cam Düzcespor-İnegölspor (Düzce Şehir)
15.30 Denizlispor-Alagöz Holding Iğdır FK (Denizli Atatürk)
15.30 Sarıyer-GMG Kastamonuspor (Maltepe Hasan Polat)
15.30 Uşakspor-Etimesgut Belediyespor (Uşak 1 Eylül)
15.30 Belediye Derincespor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Belediye Derincespor Doğal Çim)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Isparta 32 Spor (Diyarbakır)
19.00 Menemen FK-Somaspor (Menemen İlçe)
TFF 3. Lig
1. Grup
Yarın:
15.00 Kepezspor-Talasgücü Belediyespor (Kepez Hasan Doğan)
15.30 Aliağa Futbol-Küçükçekmece Sinopspor (Aliağa Atatürk)
22 Ekim Pazar:
14.30 Mardin 1969 Spor-Tarsus İdman Yurdu (Mardin 21 Kasım)
14.30 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Artvin Hopaspor (Gümüşhane Yenişehir)
15.00 Kırıkkalegücü Futbol-52 Orduspor (Başpınar)
15.30 Edirnespor-Karabük İdmanyurdu (Edirne 25 Kasım)
15.30 Ayvalıkgücü Belediyespor-Malatya Arguvanspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)
2. Grup
Yarın:
15.30 Turgutluspor-Efeler 09 Spor (Turgutlu 7 Eylül)
19.00 Silifke Belediyespor-Karşıyaka (Silifke Şehir)
22 Ekim Pazar:
14.30 Amber Çay Eynesil Belediyespor-Sapanca Gençlikspor (Eynesil İlçe)
14.30 Pazarspor-Bulvarspor (Pazar İlçe)
15.00 Amasyaspor FK-Hacettepe 1945 (12 Haziran)
15.30 Ergene Velimeşespor-Anadolu Üniversitesi (Mustafa Kemal Atatürk)
19.00 TPAO Batman Petrolspor-1954 Kelkit Belediyespor (Batman)
3. Grup
Yarın:
15.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Tepecik Şenol Güneş)
15.30 Kuşadasıspor-Osmaniyespor FK (Kuşadası Özer Türk)
22 Ekim Pazar:
14.30 Merkür Jet Erbaaspor-Fatsa Belediyespor (Erbaa İlçe)
14.30 ONVO Ağrı 1970 Spor-Karaköprü Belediyespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
15.30 Akhisarspor-Bayburt Özel İdare (Spor Toto Akhisar)
15.30 Belediye Kütahyaspor-1922 Konyaspor (Dumlupınar)
15.30 Darıca Gençlerbirliği-Sivas Dört Eylül Futbol (Darıca İlçe)
4. Grup
Yarın:
15.30 Sultanbeyli Belediyespor-Tokat Belediye Plevnespor (Sultanbeyli Gölet)
18.00 Orduspor 1967-Balıkesirspor (Yeni Ordu)
19.00 Güneş Holding Çankayaspor-Bitexen Adana 1954 FK (Osmanlı)
22 Ekim Pazar:
14.30 23 Elazığ FK-Nevşehir Belediyespor (Elazığ Doğukent)
14.30 Muş 1984 Muşspor-Çatalcaspor (Muş Şehir)
14.30 Siirt İl Özel İdaresispor-Bergama Sportif Faaliyetler (Kurtalan İlçe)
15.00 Armoni Alanya Kestelspor-Bursa Yıldırımspor (Alanya Milli Egemenlik)
Turkcell Kadınlar Süper Ligi
Yarın:
12.00 Galatasaray-Ataşehir Belediyespor (Florya Metin Oktay)
12.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Hakkarigücüspor (Vefa)
13.00 Beşiktaş-Trabzonspor (İBB Halit Kıvanç)
13.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Zeytinköy)
14.00 Beylerbeyi-Bitexen Adana İdmanyurdu (Beylerbeyi 75. Yıl)
14.00 ALG Spor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi)
14.00 Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Mehmet Hayri Özkeçeci)
15.00 Fatih Vatanspor-Fenerbahçe Petrol Ofisi (Fatih Mimar Sinan)