Trendyol Süper Ligi'nde 9. hafta müsabakaları yarın başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Trendyol Süper Lig

Yarın:

13.30 Mondihome Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Gaziantep FK-Bitexen Antalyaspor (Kalyon)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)

22 Ekim Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Kasımpaşa (BG Grup 4 Eylül)

16.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Yılport Samsunspor-RAMS Başakşehir (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)

23 Ekim Pazartesi:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)

Trendyol 1. Lig

Yarın:

13.30 Tuzlaspor-Kocaelispor (Sancaktepe 15 Temmuz)

13.30 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Sakaryaspor-Adanaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 Göztepe-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Gürsel Aksel)

22 Ekim Pazar:

13.30 Bodrum FK-Teksüt Bandırmaspor (Bodrum İlçe)

16.00 Bitexen Giresunspor-Boluspor (Çotanak Spor Kompleksi)

16.00 Ümraniyespor-Manisa FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Eyüpspor (Çorum Şehir)

23 Ekim Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Altay (Eryaman)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup

22 Ekim Pazar:

14.00 Karacabey Belediyespor-Esenler Erokspor (Karacabey M.Fehmi Gerçeker)

14.30 Vefa Group Vanspor FK-Diyarbekirspor (Van Atatürk)

15.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Hes İlaç Afyonspor (Tarsus İlçe)

15.00 Ankaraspor-1461 Trabzon FK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Ankara Demirspor-Serik Belediyespor (TCDD Ankara Demirspor)

15.30 Bursaspor-Adıyaman FK (Sütaş Timsah Park)

15.30 Nazilli Belediyespor-Zonguldak Kömürspor (Nazilli İlçe)

15.30 Altınordu-Tuna Tarım Kırklarelispor (Tire-Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

15.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor-Kırşehir Futbol (Bayrampaşa Çetin Emeç)

Kırmızı Grup

22 Ekim Pazar:

13.30 İskenderunspor-Anagold 24Erzincanspor (Esenler Erokspor)

15.00 Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Fethiyespor (Dağılgan)

15.00 Düzce Cam Düzcespor-İnegölspor (Düzce Şehir)

15.30 Denizlispor-Alagöz Holding Iğdır FK (Denizli Atatürk)

15.30 Sarıyer-GMG Kastamonuspor (Maltepe Hasan Polat)

15.30 Uşakspor-Etimesgut Belediyespor (Uşak 1 Eylül)

15.30 Belediye Derincespor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Isparta 32 Spor (Diyarbakır)

19.00 Menemen FK-Somaspor (Menemen İlçe)

TFF 3. Lig

1. Grup

Yarın:

15.00 Kepezspor-Talasgücü Belediyespor (Kepez Hasan Doğan)

15.30 Aliağa Futbol-Küçükçekmece Sinopspor (Aliağa Atatürk)

22 Ekim Pazar:

14.30 Mardin 1969 Spor-Tarsus İdman Yurdu (Mardin 21 Kasım)

14.30 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Artvin Hopaspor (Gümüşhane Yenişehir)

15.00 Kırıkkalegücü Futbol-52 Orduspor (Başpınar)

15.30 Edirnespor-Karabük İdmanyurdu (Edirne 25 Kasım)

15.30 Ayvalıkgücü Belediyespor-Malatya Arguvanspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)

2. Grup

Yarın:

15.30 Turgutluspor-Efeler 09 Spor (Turgutlu 7 Eylül)

19.00 Silifke Belediyespor-Karşıyaka (Silifke Şehir)

22 Ekim Pazar:

14.30 Amber Çay Eynesil Belediyespor-Sapanca Gençlikspor (Eynesil İlçe)

14.30 Pazarspor-Bulvarspor (Pazar İlçe)

15.00 Amasyaspor FK-Hacettepe 1945 (12 Haziran)

15.30 Ergene Velimeşespor-Anadolu Üniversitesi (Mustafa Kemal Atatürk)

19.00 TPAO Batman Petrolspor-1954 Kelkit Belediyespor (Batman)

3. Grup

Yarın:

15.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Tepecik Şenol Güneş)

15.30 Kuşadasıspor-Osmaniyespor FK (Kuşadası Özer Türk)

22 Ekim Pazar:

14.30 Merkür Jet Erbaaspor-Fatsa Belediyespor (Erbaa İlçe)

14.30 ONVO Ağrı 1970 Spor-Karaköprü Belediyespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

15.30 Akhisarspor-Bayburt Özel İdare (Spor Toto Akhisar)

15.30 Belediye Kütahyaspor-1922 Konyaspor (Dumlupınar)

15.30 Darıca Gençlerbirliği-Sivas Dört Eylül Futbol (Darıca İlçe)

4. Grup

Yarın:

15.30 Sultanbeyli Belediyespor-Tokat Belediye Plevnespor (Sultanbeyli Gölet)

18.00 Orduspor 1967-Balıkesirspor (Yeni Ordu)

19.00 Güneş Holding Çankayaspor-Bitexen Adana 1954 FK (Osmanlı)

22 Ekim Pazar:

14.30 23 Elazığ FK-Nevşehir Belediyespor (Elazığ Doğukent)

14.30 Muş 1984 Muşspor-Çatalcaspor (Muş Şehir)

14.30 Siirt İl Özel İdaresispor-Bergama Sportif Faaliyetler (Kurtalan İlçe)

15.00 Armoni Alanya Kestelspor-Bursa Yıldırımspor (Alanya Milli Egemenlik)

Turkcell Kadınlar Süper Ligi

Yarın:

12.00 Galatasaray-Ataşehir Belediyespor (Florya Metin Oktay)

12.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Hakkarigücüspor (Vefa)

13.00 Beşiktaş-Trabzonspor (İBB Halit Kıvanç)

13.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Zeytinköy)

14.00 Beylerbeyi-Bitexen Adana İdmanyurdu (Beylerbeyi 75. Yıl)

14.00 ALG Spor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi)

14.00 Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Mehmet Hayri Özkeçeci)

15.00 Fatih Vatanspor-Fenerbahçe Petrol Ofisi (Fatih Mimar Sinan)