Trenyolu Polikliniği’nde çağ dışı uygulama

Trenyolu Polikliniği’nde bakınmak isteyen vatandaş, sıra numarası için yeni bir model geliştirdi.

2018 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde karşılaşılan durum oldukça ironik. Sabah erken saatlerde polikliniğe gelen vatandaşlar, orta irilikte bir taşın altına kartlarını koyarak sıraya giriyor. Sabaha karşı saat 04.00'te bile bazı vatandaşların sıra almak için geldiği ve taşın altına kağıtlarını koyduklarını belirtiliyor.

Bu durumu bilmeyen vatandaşlar ise isyanda. Bakınmaya giden bazı vatandaşlar haber Kıbrıs’a ulaşarak “Taşın altına koymassan kartını, sıraya giremezsin! Sonuç: Sıra numarası kalmadı. 15 kişi bakılacak bugün” ifadelerini aktardı.

2018 yılını tamamlayıp 2019’a girmeye hazırlandığımız bu günlerde vatandaşı halen daha çağ dışı yöntemlere maruz bırakmak ise devletin durumunu gösteriyor.