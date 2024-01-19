Trezeguet ve Mohamed iş birliği Mısır'a puan getirdi

Afrika Uluslar Kupası B Grubu ikinci maçında Mısır ve Gana arasındaki mücadele 2-2 sona erdi.

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19/01/2024

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Trezeguet ve Mohamed iş birliği Mısır'a puan getirdi

Afrika Uluslar Kupası B Grubu ikinci maçında Mısır ve Gana arasındaki mücadele 2-2 sona erdi.

Gana, 45+3'te Mohamed Kudus'un golüyle öne geçti. Mısır, 69'da Marmoush ile skoru dengeledi. Sahneye yeniden çıkan Kudus, 71'de takımını yeniden öne geçirdi. Trezeguet'nin maçında Mostafa Mohamed, Mısır'ın 2. golünü kaydetti.

Mücadele 2-2 sona erdi. Mısır puanını 2, Gana 1 yaptı.

Mısır'ın dünya yıldızı Mohamed Salah sakatlanarak 45+2'de oyundan çıktı.

19/01/2024 11:50
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TAGS: Mostafa Mohamed Mahmoud Trezeguet, Mısır, Gana, Afrika, Uluslar Kupası
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