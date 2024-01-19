Trezeguet ve Mohamed iş birliği Mısır'a puan getirdi
Afrika Uluslar Kupası B Grubu ikinci maçında Mısır ve Gana arasındaki mücadele 2-2 sona erdi.
19/01/2024
Afrika Uluslar Kupası B Grubu ikinci maçında Mısır ve Gana arasındaki mücadele 2-2 sona erdi.
Gana, 45+3'te Mohamed Kudus'un golüyle öne geçti. Mısır, 69'da Marmoush ile skoru dengeledi. Sahneye yeniden çıkan Kudus, 71'de takımını yeniden öne geçirdi. Trezeguet'nin maçında Mostafa Mohamed, Mısır'ın 2. golünü kaydetti.
Mücadele 2-2 sona erdi. Mısır puanını 2, Gana 1 yaptı.
Mısır'ın dünya yıldızı Mohamed Salah sakatlanarak 45+2'de oyundan çıktı.