Triatletlerimiz Alanya’da ilk antrenmanını yaptı

Türkiye Alanya’da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek triatlon karmamız Alanya’da ilk antrenmanını yaptı.

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01/10/2021

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Triatletlerimiz Alanya’da ilk antrenmanını yaptı

Türkiye Alanya’da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek triatlon karmamız Alanya’da ilk antrenmanını yaptı.
Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonuna üye Ares, Tüfekçi ve Aspava spor kulüplerinden sporcuların yer aldığı 10 triatlet bu pazar Alanya’da Sprint mesafede mücadele edecek.
Triatletlerimiz Buğra Korahan, Kemal Elektrikçi, Berk Bağrıkara, Hüseyin Arhan, Şevki Ahçıhoca, Ayşa Küçükakça, Mine Devrim, Püren Eda Gözer, Ersun Hasan, Tuncay Özkızan pazar günü 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet  ve 5 kilometre koşu parkurunda yarışacak.
Sertaç Bozatlı, Ahmet Özsoy, Berkay Ramiz’in idareci olarak bulunduğu Alanya’da triatletlerimiz sabah yüzme antrenmanı yaptı öğleden sonra ise bisiklet antrenmanı gerçekleştirecek.
Yarın (2 Eylül Cumartesi) yarış kaydını yaparak çip ve diğer malzemeleri alacak sporcularımız pazar sabahı başlayacak yarış için dinlenmeye çekilecek.

01/10/2021 11:54
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TAGS: Triatlet, Alanya, Türkiye
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