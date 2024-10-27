Triatletlerimiz Alanya’da kürsüye çıktı

Türkiye Triatlon Federasyonu ile Alanya Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği 2024 sezonunun final yarışına katılan ülkemiz triatletleri kürsüye çıktılar.

Türkiye triatlon sezonunun son etabı olan Alanya Triatlonu’nda ülkemizden 4 sporcu mücadele etti.

Aynı zamanda, 2024 Avrupa Kupası yarışını da olan organizasyonda ülkemizden Aspava sporcuları Şevki Ahcıhoca ve Mustafa Çağlar, Ares sporcuları Erim Debreli ve Enis Alçıcı yarıştı.

Türkiye yaş grupları mücadelesinde kürsü hedefi ile yarışa başlayan sporcularımızdan Enis Alçıcı yarışı genel klasman üçüncüsü olarak tamamlayarak çok iyi bir başarıya imza attı. Enis aynı zamanda yaş grubunda ikincilik kürsüsüne çıktı.

Alanya’da olimpik mesafede yarışan sporcularımız 1.5 kilometre yüzdü, 40 kilometre bisiklet sürdü ve 10 kilometre koşarak finişe ulaşmayı başardı.

Murat Çiftçi’nin idareci olarak yer aldığı kafilenin en tecrübeli triatleti olan Aspava sporcusu Şevki Ahcıhoca yaş grubunda birinci gelerek kürsünün zirvesine çıktı. Yaş grubunda kürsüye çıkan bir diğer sporcumuz ise Ares sporcusu Erim Debreli oldu. Erim de yaş grubunda ikinci gelerek kürsüye çıktı ve madalyasını aldı. Alanya’da yarışan bir başka sporcumuz Mustafa Çağlar ise yaş grubunda dokuzuncu sırada finişten geçmeyi başardı.

Sporcularımızın aldığı dereceler sırasıyla şöyle:

Enis Alçıcı - 2:01:36

Sevki Ahcıhoca - 2:17:31

Erim Debreli - 2:19:11

Mustafa Çağlar - 2:30:45