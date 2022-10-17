Triatletlerimiz Alanya’da zoru başardı

Triatlon Federasyonu karma takımımızdaki bulunan sporcularımız Alanya’da düzenlenen

31.Alanya Triatlonu’na katıldı ve zorlu hava şartlarına rağmen hepsi başarı ile yarışı

tamamladı ve kürsüye de çıktılar.

Federasyon karmamızda bulunan sporcular Mine Devrim, Melda Ünal, Şevki Ahcıhoca,

Tuğcan Özkızan, Ersun Hasan, Erim Debreli, Deniz Kalıbçıoğlu, Hüseyin Arhan, Buğra

Korahan ve Kemal Elektrikçi Alanya’da sprint mesafede yarıştı.

SAĞANAK VE SOĞUK ETKİLEDİ

Sporcularımızın yarıştığı Pazar günü sağanak yağmur ve soğuk şartları zorlaştırdı. Start

almamayı bile düşünen sporcularımız büyük özveri ile yarışa katıldı ve yarış boyunca hem

yağmur, hem soğukla mücadele etmek zorunda kaldılar. Bisiklet parkurunda kayganlaşan yol

nedeniyle tehlike atlatan sporcular kendi performanslarını yüzde yüz sergileyemediler.

5 SPORCU KÜRSÜDE

Triatlon katmamızda bulunan sporcularımızdan 5 tanesi yaş gruplarında kürsüye çıkmayı

başardı. Kadınlar 25-29 yaş kategorisinde Mine Devrim, erkekler 45-49 yaş kategorisinde ise

Şevki Ahçıhoca birinci gelmeyi başardı.

Erkekler 20-24 yaşta Tuğcan Özkızan, 40-44 yaşta Hüseyin Arhan ikinciliği elde ettiler.

Erkekler 30-34 yaşta mücadele eden Buğra Korahan, karma takımımızdaki sporcular

arasında en iyi zamanı elde ederken yaş grubunda üçüncü geldi.

Triatlon kariyerine Türkiye’de devam eden Kıbrıslı Türk triatlet Berk Bağrıkara da elitler

kategorisinde yarıştı ve 1:10:15’lik derecesi ile 11.sırada yarışı başarı ile tamamladı.

SPORCULARIMIZIN DERECELERİ ŞÖYLE:

KADINLAR

25-29

Mine Devrim - 1:26:15 (Birinci)

35-39

Melda Ünal - 1:341:17

ERKEKLER

20-24

Tuğcan Özkızan - 1:11:21 (İkinci)

Ersun Hasan - 1:14:01

30-34

Buğra Korahan - 1:10:50 (Üçüncü)

Kemal Elektrikçi - 1:14:52

Erim Debreli- 1:18:40

35-39

Deniz Kalıbçıoğlu - 1:26:04

40-44

Hüseyin Arhan- 1:11:15 (İkinci)

45-49

Şevki Ahcıhoca - 1:12:28 (Birinci)

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17/10/2022 10:07