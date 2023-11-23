Triatlon aday hakem kursu düzenleniyor

Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu 15 Aralık’ta aday hakem kursu düzenliyor. Türkiye Triatlon Federasyonu ile işbirliğinde gerçekleşecek aday hakem kursu ve eğitim semineri 3 gün sürecek.

Türkiye Triatlon Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve eğitmenlerinin katkıları ile düzenlenecek Triatlon Aday Hakem Kursu ve Eğitim Semineri KTSYD Genel Merkezi Özcan Özcanhan Konferans Salonu’nda yer alacak.

“Triatlona giriş”, “Yüzme Parkurunun Tanıtımı”, “Bisiklet Parkurunun Tanıtımı”, “Koşu Parkurunun Tanıtımı”, “Kurallar ve Cezalar”, “Çıkış, Bitiş, Kronometre Çalışması” konu başlıkları ile düzenlenecek seminer Türkiye Triatlon Federasyonu Eğitmenleri Bayezid BOZACIOĞLU ve Hüseyin TAN tarafından verilecek. Seminerin sonunda yazılı sınav yapılacak ve başarılı olacak olan aday hakemlere 2024 Yılı içerisinde geçerli olacak olan “Hakem Sertifikaları” verilecektir.

Lefkoşa’ da yapılacak olan Triatlon Aday Hakem Kursu ve Eğitim Semineri’ne son başvuru tarihi 10 Aralık 2023 saat 23:59 olarak duyuruldu. Seminere başvuru ücreti 500 TL olacak ve başvuru dilekçesi ile diğer detaylar için “0533 875 13 95” numaralı cep telefonundan whatsapp üzerinden iletişim kurulması çağrısı yapıldı.