Triatlon Çatalköy’e geliyor

Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu, 2024 sezonunda yerel yönetimlerle iş birliğinde organizasyonlarını bölgelere taşıyor.

Triatlon Federasyonu idarecisi Sertaç Bozatlı, Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ile görüşerek 2024 için programlama yaptı.

Özellikle Alagadi bölgesinde aquatlon ve Çatalköy köy meydanında duatlon yarışları gerçekleştirmek için güzergah ve tarih konusunda görüş alışverişinde bulunulurken, Başkan Ceyhun Kırok bölge halkına kaliteli organizasyonlar sunmak ve gelişmekte olan spor branşlarını izletmekten mutluluk duyacaklarını ifade etti.

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