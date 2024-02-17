Triatlon eğitim semineri düzenlendi

Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu (KTTF) yarış olmayan haftayı eğitim ile geçti. Federasyonun geçtiğimiz ay Türkiye Triatlon Federasyonu ile işbirliğinde düzenlediği hakem seminerinin ardından, bugün (17 Şubat Cumartesi) de triatlonun güncel kuralları ve hakem uygulamaları ile ilgili sporcu ve hakemlere yönelik eğitim semineri düzenledi.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Özcan Özcanhan Konferans Salonu’nda gerçekleşen seminere hakem ve sporculardan yoğun bir katılım oldu.

Seminerin açılışı Triatlon Federasyonu Organizasyon Komitesi Başkanı Sertaç Bozatlı yaptı.

Genel kurallar ve organizasyonlarda yaşanan sorunların anlatıldığı seminerde organizasyon komitesinden Murat Çiftçi ve Ali Dükyancı katılımcılara yönelik bir sunum gerçekleştirdi.

Seminer sonunda Sertaç Bozatlı, organizasyon komitesine ve katılan hakem ve sporculara teşekkür etti.

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