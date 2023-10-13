Triatlon karmamız Alanya’da

Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından oluşturulan KKTC Karması Alanya’ya gitti.

Federasyonun sezon boyu düzenlediği yarışmalarda sezon başı belirlenen kriterler dikkate alınarak belirlenen karma takımımızın sporcuları pazar günü Alanya’da sprint triatlon mesafesinde yarışacak.

Kafile başkanı Murat Çiftçi ve federasyon sorumlusu Sertaç Bozatlı ile birlikte Alanya’da bulunan Tüfekçi Spor’dan Mine Devrim, Tuğcan Özkızan, Ares Spor Kulübü’nden Melda Ünal, Aspava’dan Şevki Ahcıhoca 32.Alanya Triatlon yarışında ter dökecekler.

Yarışma 15 Ekim Pazar günü saat 07:30'da Erkekler Kategorisi ile başlayacak, 07:33 ise Kadınlar Kategorisi ile devam edecek ve sporcular 750m yüzme, 20Km. bisiklet ve 5 Km koşu parkurunu en hızlı sürede tamamlamaya çalışacaklar.