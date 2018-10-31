Triatloncularımız İronman 70.3 Türkiye'de 'Best Time' Yaptı

Triatlon yarışının en zorlu ikinci mesafesi olan Ironman 70.3'ün Türkiye ayağında 70 farklı ülkeden 1700 sporcu arasında mücadele eden kulübümüz triatloncuları Hüseyin Arhan, Kemal Elektrikçi, Melda Ünal, Cem Dağdelen, Ahmet Özsoy, Çağan Öztuna ve Erhan Ünal yarışmayı en iyi zamanlarına imza atarak tamamladılar.

Antalya Land of Legends Otel’de gerçekleşecen yarışmayı Ares triatletleri Kemal Elektrikçi 4.37.09, Cem Dağdelen 4.41.35, Hüseyin Arhan 4.43.50, Çağan Öztuna 5.00.52, Ahmet Özsoy 5.43.03, Erhan Ünal 5.44.02, Melda Ünal 6.02.10 derece ile tamamladılar.