Triatlonda müthiş final 

Triatlon Federasyonu 2022 sezonunun bireysel son yarışını İskele’de gerçekleştirdi.

Olimpik, olimpik takım ve sadece 18 yaş altı kategorisine açık olan Sprint mesafesinde gerçekleşen yarışta 38 bireysel, 8 takım mücadele etti.

Ekim ayı sonunda sadece takım şeklinde yapılacak son yarış ile sezonu noktalayacak olan Triatlon Federasyonunun İskele’de Noyanlar sponsorluğunda gerçekleşen son yarışına yabancı uyruklu triatletler de katıldı.

U18 Sprint kategorisinde en hızlı sporcu Ares’ten Enis Alçıcı olurken, olimpik mesafenin en hızlı finişini ferdi olarak yarışan Ilya Slepov yaptı. Gençler Sprint mesafede 750 metre yüzdü, 20 kilometre bisiklet sürdü, 5 kilometre koşarak finişe ulaştı. Olimpiyat ise 1.5 km yüzme, 40 km bisiklet ve son olarak da 10km koşarak en hızlı şekilde yarışı tamamlamayı hedefledi.

Yarışta sprint mesafede Enis Alçıcı 1 saat 10 dakikada finişe ulaştı. Olimpik mesafede ise Ilya Slepov 2 saat 23 saniye ile yarışı tamamlayarak müthiş bir dereceye imza attı. Olimpik mesafede kadınların birinciliğini Tüfekçi’den Mine Devrim 2 saat 32 dakika ile elde etti.

Yarış sonrası dereceye girenlere kupa ve madalyaları Spor Dairesi amiri Sertaç Bozatlı, kulüp idarecileri ve sponsor Noyanlar firması adına Ethem Savant takdim etti.

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18/09/2022 15:24