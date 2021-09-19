Triatlonda sezonun final yarışı İskele’de gerçekleşti

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19/09/2021

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Triatlonda sezonun final yarışı İskele’de gerçekleşti

Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen sezonun son yarışı bugün (19 Eylül Pazar) İskele’de Noyanlar sponsorluğunda gerçekleşti. Noyanlar İskele Triatlonu’nda olimpik mesafede 14, sprint mesafede 35 ve olimpik takım olarak da 7 ekip mücadele etti.

İskele’de makenzi plajında gerçekleşen yarışta sprint mesafede sporcular 750 metre yüzdü, 20 kilometre bisiklet sürdü ve 5 kilometre koşarak finişe ulaştı. Sprint triatlonun en hızlısı Ares Spor Kulübü’nden Kemal Elektrikçi oldu.

Olimpik mesafede sporcular 1.5 kilometre yüzdü, 40 kilometre bisiklet sürdü ve 10 kilometre koşarak en hızlı şekilde finişe ulaşma mücadelesi verdi. Olimpik triatlonun birincisi ise yine Ares Spor Kulübü’nden Buğra Korahan oldu.

ÖDÜLLER BAKAN ARIKLI’DAN

Sezonun final yarışında sporculara ödülleri spordan sorumlu Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı takdim etti. Spor Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Mete Topçu ve Sertaç Bozatlı’nın hazır bulunduğu yarışmada kadınlar kategorisinde ise sprint mesafede Tüfekçi’den Mine Devrim, olimpik kadınlardan Ares’ten Ayşa Küçükakça zafere ulaşan sporcular oldu.

Yarışta dereceler şöyle oldu:

Olimpik triatlon

1

Buğra Korahan

Ares S.K.

30-39

Male

2:08:07.4

2

Hüseyin Arhan

Ares S.K.

30-39

Male

2:10:08.4

3

Berk Bağrıkara

Aspava S.K.

18-29

Male

2:14:28.3

4

Şevki Ahçıhoca

Aspava S.K.

40-49

Male

2:17:34.3

5

Emre Özbilge

Ares S.K.

30-39

Male

2:26:12.8

6

Emre Yazıcı

Tüfekçi S.K.

30-39

Male

2:26:33.6

7

Ayşa Küçükakça

Ares S.K.

18-29

Female

2:31:15.0

8

Erkan Uyar

Ares S.K.

40-49

Male

2:36:25.5

9

Özgür Eroğlu

Aspava S.K.

40-49

Male

2:38:46.9

10

Onur İstillozlu

Tüfekçi S.K.

40-49

Male

2:40:05.0

11

Yankı Karadağlı

Aspava S.K.

40-49

Male

2:51:44.0

11

Cemal Abohorlu

Aspava S.K.

50+

Male

2:51:44.0

13

Görkem Bulunç

Ares S.K.

40-49

Male

2:52:19.0

14

Serkan Benzinci

Ferdi

40-49

Male

3:06:02.7

 

Sprint Triatlon

1

Kemal Elektrikçi

Ares S.K.

20-29

Male

1:06:38.1

2

Ekrem Kaide

Aspava S.K.

30-39

Male

1:08:42.5

3

Tuğcan Özkızan

Tüfekçi S.K.

20-29

Male

1:09:20.8

4

Cemal Özulu

Ares S.K.

20-29

Male

1:09:35.2

5

Erim Debreli

Ares S.K.

30-39

Male

1:09:41.4

6

Yusufcan Şensoy

Ares S.K.

14-19

Male

1:10:05.2

7

Ersun Hasan

Tüfekçi S.K.

20-29

Male

1:12:11.2

8

Deniz Kalıbcıoğlu

Ares S.K.

30-39

Male

1:12:21.9

9

Özgü Özyiğit

Tüfekçi S.K.

30-39

Male

1:17:33.3

10

Emir Turalı

Aspava S.K.

14-19

Male

1:17:51.9

11

Hasan Deniz

Aspava S.K.

30-39

Male

1:18:34.2

12

Görkem çzbilen

Ferdi

30-39

Male

1:19:11.7

13

Mine Devrim

Tüfekçi S.K.

20-29

Female

1:19:20.9

14

Kemal Taşçı

Ares S.K.

30-39

Male

1:19:28.0

15

Kerem GüneŞer

Tüfekçi S.K.

30-39

Male

1:20:00.5

16

Osman Sarper

Ferdi

30-39

Male

1:20:14.0

17

Enis Alçıcı

Ares S.K.

14-19

Male

1:20:20.7

18

Ferhat Bakay

Tüfekçi S.K.

40-49

Male

1:20:29.5

19

Ahmet İskender

Ares S.K.

14-19

Male

1:21:28.3

20

Ali Dükyancı

Tüfekçi S.K.

30-39

Male

1:24:08.2

21

Aslı Simay Yazıcı

Tüfekçi S.K.

30-39

Female

1:24:10.4

22

Mahmut Fehmioglu

Ares S.K.

20-29

Male

1:24:30.7

23

Artem Drozd

Ferdi

30-39

Male

1:25:41.2

24

Begenc Kurbanov

Ares S.K.

20-29

Male

1:26:29.8

25

Emine Sevil Demirkıran

Ares S.K.

14-19

Female

1:26:36.0

26

Mustafa Korkut

Aspava S.K.

50+

Male

1:27:09.1

27

Hasan Karşılı

Tüfekçi S.K.

30-39

Male

1:29:01.7

28

Ayer Alçıcı

Ares S.K.

14-19

Male

1:30:16.3

29

Asaf Yiğitturk

Asafyiğittürk

20-29

Male

1:31:08.3

30

Anastasia Chernova

Aspava S.K.

30-39

Female

1:31:37.6

31

Fiona Addington

  

50+

Female

1:31:55.7

32

Zeynep Düzenli

Aspava S.K.

14-19

Female

1:32:57.5

33

Doğuş Arman

Tüfekçi S.K.

30-39

Male

1:39:21.9

34

Buse Bağrıkara

Aspava S.K.

14-19

Female

1:43:08.0

35

Göksu Özcezarlı

Ares S.K.

20-29

Female

1:44:57.3

 

Olimpik Takım

1

Kutay Telekom

Doğukan- Bora-Hakan

1:54:44.3

2

Pacemaker'scyprus

Mert-Okan Ersan

1:56:02.5

3

Tri team

Emre-Mehmet-Halil

2:00:15.0

4

Apollo 13

Ahmet- Arif-Suna

2:09:12.1

5

All Of A Sudden

Nermin-Reşat-Nuran

2:14:35.9

6

Famagusta Team

Halil-Salih-Olçar

2:31:46.0

7

Cevdet Tınazcı

İbrahim-Serkan-Cevdet

2:54:21.3

 

 

19/09/2021 15:58
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TAGS: Triatlonda sezonun final yarışı İskele’de gerçekleşti
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