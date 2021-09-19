Triatlonda sezonun final yarışı İskele’de gerçekleşti

Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen sezonun son yarışı bugün (19 Eylül Pazar) İskele’de Noyanlar sponsorluğunda gerçekleşti. Noyanlar İskele Triatlonu’nda olimpik mesafede 14, sprint mesafede 35 ve olimpik takım olarak da 7 ekip mücadele etti.

İskele’de makenzi plajında gerçekleşen yarışta sprint mesafede sporcular 750 metre yüzdü, 20 kilometre bisiklet sürdü ve 5 kilometre koşarak finişe ulaştı. Sprint triatlonun en hızlısı Ares Spor Kulübü’nden Kemal Elektrikçi oldu.

Olimpik mesafede sporcular 1.5 kilometre yüzdü, 40 kilometre bisiklet sürdü ve 10 kilometre koşarak en hızlı şekilde finişe ulaşma mücadelesi verdi. Olimpik triatlonun birincisi ise yine Ares Spor Kulübü’nden Buğra Korahan oldu.

ÖDÜLLER BAKAN ARIKLI’DAN

Sezonun final yarışında sporculara ödülleri spordan sorumlu Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı takdim etti. Spor Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Mete Topçu ve Sertaç Bozatlı’nın hazır bulunduğu yarışmada kadınlar kategorisinde ise sprint mesafede Tüfekçi’den Mine Devrim, olimpik kadınlardan Ares’ten Ayşa Küçükakça zafere ulaşan sporcular oldu.

Yarışta dereceler şöyle oldu:

Olimpik triatlon

1 Buğra Korahan Ares S.K. 30-39 Male 2:08:07.4 2 Hüseyin Arhan Ares S.K. 30-39 Male 2:10:08.4 3 Berk Bağrıkara Aspava S.K. 18-29 Male 2:14:28.3 4 Şevki Ahçıhoca Aspava S.K. 40-49 Male 2:17:34.3 5 Emre Özbilge Ares S.K. 30-39 Male 2:26:12.8 6 Emre Yazıcı Tüfekçi S.K. 30-39 Male 2:26:33.6 7 Ayşa Küçükakça Ares S.K. 18-29 Female 2:31:15.0 8 Erkan Uyar Ares S.K. 40-49 Male 2:36:25.5 9 Özgür Eroğlu Aspava S.K. 40-49 Male 2:38:46.9 10 Onur İstillozlu Tüfekçi S.K. 40-49 Male 2:40:05.0 11 Yankı Karadağlı Aspava S.K. 40-49 Male 2:51:44.0 11 Cemal Abohorlu Aspava S.K. 50+ Male 2:51:44.0 13 Görkem Bulunç Ares S.K. 40-49 Male 2:52:19.0 14 Serkan Benzinci Ferdi 40-49 Male 3:06:02.7

Sprint Triatlon

1 Kemal Elektrikçi Ares S.K. 20-29 Male 1:06:38.1 2 Ekrem Kaide Aspava S.K. 30-39 Male 1:08:42.5 3 Tuğcan Özkızan Tüfekçi S.K. 20-29 Male 1:09:20.8 4 Cemal Özulu Ares S.K. 20-29 Male 1:09:35.2 5 Erim Debreli Ares S.K. 30-39 Male 1:09:41.4 6 Yusufcan Şensoy Ares S.K. 14-19 Male 1:10:05.2 7 Ersun Hasan Tüfekçi S.K. 20-29 Male 1:12:11.2 8 Deniz Kalıbcıoğlu Ares S.K. 30-39 Male 1:12:21.9 9 Özgü Özyiğit Tüfekçi S.K. 30-39 Male 1:17:33.3 10 Emir Turalı Aspava S.K. 14-19 Male 1:17:51.9 11 Hasan Deniz Aspava S.K. 30-39 Male 1:18:34.2 12 Görkem çzbilen Ferdi 30-39 Male 1:19:11.7 13 Mine Devrim Tüfekçi S.K. 20-29 Female 1:19:20.9 14 Kemal Taşçı Ares S.K. 30-39 Male 1:19:28.0 15 Kerem GüneŞer Tüfekçi S.K. 30-39 Male 1:20:00.5 16 Osman Sarper Ferdi 30-39 Male 1:20:14.0 17 Enis Alçıcı Ares S.K. 14-19 Male 1:20:20.7 18 Ferhat Bakay Tüfekçi S.K. 40-49 Male 1:20:29.5 19 Ahmet İskender Ares S.K. 14-19 Male 1:21:28.3 20 Ali Dükyancı Tüfekçi S.K. 30-39 Male 1:24:08.2 21 Aslı Simay Yazıcı Tüfekçi S.K. 30-39 Female 1:24:10.4 22 Mahmut Fehmioglu Ares S.K. 20-29 Male 1:24:30.7 23 Artem Drozd Ferdi 30-39 Male 1:25:41.2 24 Begenc Kurbanov Ares S.K. 20-29 Male 1:26:29.8 25 Emine Sevil Demirkıran Ares S.K. 14-19 Female 1:26:36.0 26 Mustafa Korkut Aspava S.K. 50+ Male 1:27:09.1 27 Hasan Karşılı Tüfekçi S.K. 30-39 Male 1:29:01.7 28 Ayer Alçıcı Ares S.K. 14-19 Male 1:30:16.3 29 Asaf Yiğitturk Asafyiğittürk 20-29 Male 1:31:08.3 30 Anastasia Chernova Aspava S.K. 30-39 Female 1:31:37.6 31 Fiona Addington 50+ Female 1:31:55.7 32 Zeynep Düzenli Aspava S.K. 14-19 Female 1:32:57.5 33 Doğuş Arman Tüfekçi S.K. 30-39 Male 1:39:21.9 34 Buse Bağrıkara Aspava S.K. 14-19 Female 1:43:08.0 35 Göksu Özcezarlı Ares S.K. 20-29 Female 1:44:57.3

Olimpik Takım

1 Kutay Telekom Doğukan- Bora-Hakan 1:54:44.3 2 Pacemaker'scyprus Mert-Okan Ersan 1:56:02.5 3 Tri team Emre-Mehmet-Halil 2:00:15.0 4 Apollo 13 Ahmet- Arif-Suna 2:09:12.1 5 All Of A Sudden Nermin-Reşat-Nuran 2:14:35.9 6 Famagusta Team Halil-Salih-Olçar 2:31:46.0 7 Cevdet Tınazcı İbrahim-Serkan-Cevdet 2:54:21.3

Bu habere tepkiniz:



19/09/2021 15:58