Triatlonda “Takım” finali keyif verdi
31/10/2022
Triatlon Federasyonu 2022 sezonunun son organizesini eğlence amaçlı sadece takım kategorisinde gerçekleştirdi. Ülkemizde ilk kez bir yarış sadece takım kategorisinde gerçekleşti ve tüm sporcular neşeli, keyifli, eğlenceli ve bir o kadar da çekişmeli yarış tamamladı.
Bir sporcu yüzdü, farklı bir sporcu bisiklet sürdü üçüncü bir sporcu ise koşarak finişe ulaştı. Dileyen takımlar 2 sporcudan oluştu ve bir sporcu iki branşı birlikte gerçekleştirerek yarış sonuna gelme için mücadele etti.
Olimpik mesafede İskele’de gerçekleşen yarışmada sporcular 1,5 kilometre yüzdü, 40 kilometre bisiklet sürdü ve 10 kilometre koşarak finişe ulaştı. Yarışın en hızlı zamanına Tüfekçi takımı adına yarışan Nermin Ulaç, Şevket Türel ve Hakan Tazegül imza attı. Bu üçlüyü 3 saniye fark ile yine Tüfekçi’den Tuğcan-İlker-Yusuf takip etti. Yarışın üçüncüsü ise Ares’ten Yusufcan-Hüseyin ve Veli oldu.
Dereceler şöyle:
|
TAKIM İSMİ
|
SPORCULAR
|
ZAMAN
|
Tüfekcı Forever Stronger
|
Nermin -Şevket -Hakan
|
1:51:44.60
|
Tüfekçi Togetherstronger
|
Tugcan - Ilker - Yusuf
|
1:51:47.57
|
Ares Funny
|
Yusufcan - Hüseyin - Veli
|
1:56:29.09
|
The Bike Academy
|
Christopher-Kudret
|
1:58:02.87
|
Tüfekçi All Star
|
İnsel-Kemal-Ali
|
2:12:07.54
|
Güven Sigorta - Adakent 1
|
Salih-Mehmet-Pedram
|
2:12:37.32
|
Ares Tri
|
Umut Görkem Ayer
|
2:15:23.44
|
Güven Sigorta - Adakent 4
|
Tolgu Sevim Zihni
|
2:15:44.52
|
Ares Teenagers
|
Ahmet Ahmet Enis
|
2:19:10.22
|
Together Everyone Achieves More
|
Art, Stanislav, Denis
|
2:24:25.57
|
AA
|
Anastasia Chernova - Alex Shchukin
|
2:25:14.16
|
Ares Spor Kulübü
|
Mehmet - Mert - Nuran
|
2:25:25.59
|
Tüfekci Rookies
|
Doğuş, Orhan, Kamil
|
2:25:50.73
|
Ares Trio
|
İlayda- Murat- Hakan
|
2:26:19.31
|
Dive Shack
|
Mustafa Yeşilada - Erkan Uyar
|
2:27:27.13
|
Tüfekçi Speedbull
|
Hüseyin-Onur-Kerem
|
2:29:44.10
|
Tüfekçi’S Guns&Rose
|
Doğukan-Mine-Ömer
|
2:31:26.47
|
Mehmet&Emir&Cemal
|
Mehmet&Emir&Cemal
|
2:33:08.73
|
Güven Sigorta - Adakent 3
|
Kardelen-Birgül-Cevdet
|
2:33:23.51
|
One Shot
|
Kemal Noyan Sertaç
|
2:34:09.91
|
Aspava -Yankı & Naile
|
Yankı, Naile
|
2:34:11.95
|
Dohni
|
Begench Teyfik Ziya
|
2:36:00.56
|
Iron Box
|
Hasan-Demir
|
2:37:32.97
|
Health Zone
|
Halil Batu Osman
|
2:39:31.32
|
Annac Bike Team
|
Teoman Abdullah İbrahim
|
2:44:52.75
|
Do It
|
Elena Petrova
|
2:45:55.46
|
Tkk Expats
|
Aidar, Alexander, Eugene
|
2:48:20.54
|
Ares Team
|
Yurdanur-Çağan-Inese
|
2:50:40.83
|
Güven Sigorta - Adakent 2
|
Arda Nalan Olçar
|
2:50:42.22