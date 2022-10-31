Triatlonda “Takım” finali keyif verdi

Triatlon Federasyonu 2022 sezonunun son organizesini eğlence amaçlı sadece takım kategorisinde gerçekleştirdi. Ülkemizde ilk kez bir yarış sadece takım kategorisinde gerçekleşti ve tüm sporcular neşeli, keyifli, eğlenceli ve bir o kadar da çekişmeli yarış tamamladı.

Bir sporcu yüzdü, farklı bir sporcu bisiklet sürdü üçüncü bir sporcu ise koşarak finişe ulaştı. Dileyen takımlar 2 sporcudan oluştu ve bir sporcu iki branşı birlikte gerçekleştirerek yarış sonuna gelme için mücadele etti.

Olimpik mesafede İskele’de gerçekleşen yarışmada sporcular 1,5 kilometre yüzdü, 40 kilometre bisiklet sürdü ve 10 kilometre koşarak finişe ulaştı. Yarışın en hızlı zamanına Tüfekçi takımı adına yarışan Nermin Ulaç, Şevket Türel ve Hakan Tazegül imza attı. Bu üçlüyü 3 saniye fark ile yine Tüfekçi’den Tuğcan-İlker-Yusuf takip etti. Yarışın üçüncüsü ise Ares’ten Yusufcan-Hüseyin ve Veli oldu.

Dereceler şöyle:

TAKIM İSMİ SPORCULAR ZAMAN Tüfekcı Forever Stronger Nermin -Şevket -Hakan 1:51:44.60 Tüfekçi Togetherstronger Tugcan - Ilker - Yusuf 1:51:47.57 Ares Funny Yusufcan - Hüseyin - Veli 1:56:29.09 The Bike Academy Christopher-Kudret 1:58:02.87 Tüfekçi All Star İnsel-Kemal-Ali 2:12:07.54 Güven Sigorta - Adakent 1 Salih-Mehmet-Pedram 2:12:37.32 Ares Tri Umut Görkem Ayer 2:15:23.44 Güven Sigorta - Adakent 4 Tolgu Sevim Zihni 2:15:44.52 Ares Teenagers Ahmet Ahmet Enis 2:19:10.22 Together Everyone Achieves More Art, Stanislav, Denis 2:24:25.57 AA Anastasia Chernova - Alex Shchukin 2:25:14.16 Ares Spor Kulübü Mehmet - Mert - Nuran 2:25:25.59 Tüfekci Rookies Doğuş, Orhan, Kamil 2:25:50.73 Ares Trio İlayda- Murat- Hakan 2:26:19.31 Dive Shack Mustafa Yeşilada - Erkan Uyar 2:27:27.13 Tüfekçi Speedbull Hüseyin-Onur-Kerem 2:29:44.10 Tüfekçi’S Guns&Rose Doğukan-Mine-Ömer 2:31:26.47 Mehmet&Emir&Cemal Mehmet&Emir&Cemal 2:33:08.73 Güven Sigorta - Adakent 3 Kardelen-Birgül-Cevdet 2:33:23.51 One Shot Kemal Noyan Sertaç 2:34:09.91 Aspava -Yankı & Naile Yankı, Naile 2:34:11.95 Dohni Begench Teyfik Ziya 2:36:00.56 Iron Box Hasan-Demir 2:37:32.97 Health Zone Halil Batu Osman 2:39:31.32 Annac Bike Team Teoman Abdullah İbrahim 2:44:52.75 Do It Elena Petrova 2:45:55.46 Tkk Expats Aidar, Alexander, Eugene 2:48:20.54 Ares Team Yurdanur-Çağan-Inese 2:50:40.83 Güven Sigorta - Adakent 2 Arda Nalan Olçar 2:50:42.22

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31/10/2022 18:04