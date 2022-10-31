Triatlonda “Takım” finali keyif verdi

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31/10/2022

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Triatlonda “Takım” finali keyif verdi

Triatlon Federasyonu 2022 sezonunun son organizesini eğlence amaçlı sadece takım kategorisinde gerçekleştirdi. Ülkemizde ilk kez bir yarış sadece takım kategorisinde gerçekleşti ve tüm sporcular neşeli, keyifli, eğlenceli ve bir o kadar da çekişmeli yarış tamamladı.

Bir sporcu yüzdü, farklı bir sporcu bisiklet sürdü üçüncü bir sporcu ise koşarak finişe ulaştı. Dileyen takımlar 2 sporcudan oluştu ve bir sporcu iki branşı birlikte gerçekleştirerek yarış sonuna gelme için mücadele etti.

Olimpik mesafede İskele’de gerçekleşen yarışmada sporcular 1,5 kilometre yüzdü, 40 kilometre bisiklet sürdü ve 10 kilometre koşarak finişe ulaştı. Yarışın en hızlı zamanına Tüfekçi takımı adına yarışan Nermin Ulaç, Şevket Türel ve Hakan Tazegül imza attı. Bu üçlüyü 3 saniye fark ile yine Tüfekçi’den Tuğcan-İlker-Yusuf takip etti. Yarışın üçüncüsü ise Ares’ten Yusufcan-Hüseyin ve Veli oldu.

Dereceler şöyle:

TAKIM İSMİ

SPORCULAR

ZAMAN

Tüfekcı Forever Stronger

Nermin -Şevket -Hakan

1:51:44.60

Tüfekçi Togetherstronger

Tugcan - Ilker - Yusuf

1:51:47.57

Ares Funny

Yusufcan - Hüseyin - Veli

1:56:29.09

The Bike Academy

Christopher-Kudret

1:58:02.87

Tüfekçi All Star

İnsel-Kemal-Ali

2:12:07.54

Güven Sigorta - Adakent 1

Salih-Mehmet-Pedram

2:12:37.32

Ares Tri

Umut Görkem Ayer

2:15:23.44

Güven Sigorta - Adakent 4

Tolgu Sevim Zihni

2:15:44.52

Ares Teenagers

Ahmet Ahmet Enis

2:19:10.22

Together Everyone Achieves More

Art, Stanislav, Denis

2:24:25.57

AA

Anastasia Chernova - Alex Shchukin

2:25:14.16

Ares Spor Kulübü

Mehmet - Mert - Nuran

2:25:25.59

Tüfekci Rookies

Doğuş, Orhan, Kamil

2:25:50.73

Ares Trio

İlayda- Murat- Hakan

2:26:19.31

Dive Shack

Mustafa Yeşilada - Erkan Uyar

2:27:27.13

Tüfekçi Speedbull

Hüseyin-Onur-Kerem

2:29:44.10

Tüfekçi’S Guns&Rose

Doğukan-Mine-Ömer

2:31:26.47

Mehmet&Emir&Cemal

Mehmet&Emir&Cemal

2:33:08.73

Güven Sigorta - Adakent 3

Kardelen-Birgül-Cevdet

2:33:23.51

One Shot

Kemal Noyan Sertaç

2:34:09.91

Aspava -Yankı & Naile

Yankı, Naile

2:34:11.95

Dohni

Begench Teyfik Ziya

2:36:00.56

Iron Box

Hasan-Demir

2:37:32.97

Health Zone

Halil Batu Osman

2:39:31.32

Annac Bike Team

Teoman Abdullah İbrahim

2:44:52.75

Do It

Elena Petrova

2:45:55.46

Tkk Expats

Aidar, Alexander, Eugene

2:48:20.54

Ares Team

Yurdanur-Çağan-Inese

2:50:40.83

Güven Sigorta - Adakent 2

Arda Nalan Olçar

2:50:42.22
31/10/2022 18:04
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TAGS: Triatlonda “Takım” finali keyif verdi
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