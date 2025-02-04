Trio ekibi değerlendirdi: Gaziantep FK - Galatasaray maçında 4 kırmızı kart çıkmadı

Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK’yı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonları Trio ekibi Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban yorumladı.

Galatasaray'ın deplasmanda 1-0 kazandığı mücadelede bazı pozisyonlar büyük tartışmalara yol açtı. beIN SPORTS’ta Trio programında hakem yorumcuları, maçın kritik anlarını değerlendirdi.

Ahmed Kutucu’nun Golünde Ofsayt Var mı?

Bahattin Duran: “Kutucu’nun vuruş anında Sallai ofsayt pozisyonunda, ancak top kendisine temas etmiyor. Kalecinin görüş açısını da engellemediği için gol nizami.”

Deniz Çoban: “Sallai kaleciyle aynı hizada değil, ofsayt söz konusu değil.”

Bülent Yıldırım: “Kalecinin etkilenmesi söz konusu değil, gol temiz.”

Sorescu’nun Ceza Sahasında Düşüşü

Deniz Çoban: “Sorescu temas sonrası kendini ceza sahasına atmış, bu bana göre aldatma ve sarı kart gerektiriyor.”

Bahattin Duran: “Rakibinin kolunu tutup ceza sahası içine atlamış, aldatmaya yönelik bir hareket.”

Bülent Yıldırım: “Temas etkisiz ve ceza sahası dışında, net bir aldatma.”

Davinson’un Elle Oynaması Penaltı mı?

Deniz Çoban: “Elle oynama kriterlerine göre değerlendirdiğimizde, Muslera’dan seken top kısa mesafeden geliyor ve Davinson elini kaçırmaya çalışıyor. Bu yüzden penaltı değil.”

Bahattin Duran: “Davinson topa müdahale etmeye çalışmıyor, doğal bir pozisyonda. Devam kararı doğru.”

Bülent Yıldırım: “Elle oynama olmadığı için hakemin kararı yerinde.”

Maçta tartışılan kararlar sonrası Trio ekibi, hakem yönetiminin genel anlamda doğru kararlar verdiğini belirtti.