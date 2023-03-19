Trodos'a kar yağdı

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19/03/2023

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Trodos'a kar yağdı

Trodos dağlarına bugün öğlen saatleri itibarıyla kar yağdığı belirtildi.

“Sigmalive” haber sitesi, Trodos dağlarında bugün öğle saatlerinde kar yağmaya başladığını ve diğer bölgelerde de hava koşullarının ağır olduğunu belirtti.

Haberde Rum Meteoroloji Dairesi’nin bugün saat 11:00-17:00 saatleri arasında geçerli olmak üzere yoğun yağış ve rüzgar için sarı alarm yayımladığı da anımsatıldı.

Habere göre yağış yoğunluğunun 35 milimetreyi geçmesi beklenirken dolu yağışı uyarısı da yapıldı.

19/03/2023 14:46
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TAGS: Trodos’a kar yağdı
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