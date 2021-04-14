Trodos’a Rasathane

Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasındaki 2012-2020 Interreg V-A Sınır Ötesi İş Birliği Programı Geostars projesi kapsamında Trodos’ta rasathane (gözlemevi) inşası ve kurulumu için gerekli sözleşmenin dün Limasol Kaymakamlığı ile yüklenici firma arasında imzalandığı bildirildi.

Fileleftheros’a göre sözleşme, Limasol kazasına bağlı Agridion köyünde 1 milyon 400 bin Euro’luk harcama ile rasathane altyapılarının inşası ve teçhizatının tesisini öngörüyor. Avrupa’daki diğer rasathaneler ile bağlantılı rasathane, uzay ve yıldızlarla ilgili bilgi, eğitim ve bilişim merkezleri ağını oluşturacak.

Bu habere tepkiniz:



14/04/2021 15:14