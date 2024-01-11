Trodos'ta 3 gün kar yağması bekleniyor

Ada geneli soğuk hava etkili olurken bugün, yarın ve cumartesi günleri Troodos sıradağlarının en yüksek zirvelerine kar yağması bekleniyor.

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11/01/2024

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Trodos'ta 3 gün kar yağması bekleniyor

Ada geneli  soğuk hava etkili olurken bugün, yarın ve cumartesi günleri Troodos sıradağlarının en yüksek zirvelerine kar yağması bekleniyor.

Rum Meteoroloji Servisinin hava tahmin raporuna göre Troodos’ta perşembe günü sıcaklıkların gündüzleri altı santigrat derecenin üzerine çıkmaması ve gece boyunca ise soğuk iki santigrat dereceye düşmesi beklenirken, rüzgarların zayıf ila orta şiddette, üç ila dört Beaufort’u geçmeyecek şekilde esmesi bekleniyor.

Diğer yerlerde bulutların artması, sağanak yağışlar ve olası fırtınaların yanı sıra denizin hafif dalgalı olması bekleniyor.

Sıcaklıklar gün içerisinde iç kesimlerde ve kıyılarda 19 dereceye kadar yükselecek, iç kesimlerde ise 7 santigrat dereceye, kıyılarda ise 11 santigrat dereceye düşecek.

Cuma günü adanın batısında daha fazla sağanak yağış bekleniyor; bulut örtüsünün artması ve Cumartesi günü ise münferit gökgürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Ada genelinde sıcaklıkların Cumartesi gününden itibaren gözle görülür şekilde düşmesi bekleniyor.

11/01/2024 12:20
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TAGS: Trodos, kar
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