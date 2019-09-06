Tropikal Kelebek Bahçesi'ne 4,5 yılda 1,5 milyon ziyaretçi

Avrupa'nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, hizmete girdiği 2015'ten bu yana 1 milyon 501 bin 568 ziyaretçiye kapılarını açtı.

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, kelebeğin, larvadan kelebek haline gelişindeki tüm evrelerinin Türkiye'de gözlemlenebildiği tek yer. Avrupa'nın ise sayılı mekanları arasında.

Çocukların kelebeklerin arasında özgürce dolaşabildiği açık uçuş alanları ve kelebeklerin hayatlarını sürdürebilmeleri için onlarca tropikal bitki türünün bulunduğu kelebek serası, ziyaretçilerde hayranlık uyandırıyor.

Açıldığı 2015'ten günümüze kadar Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ni, bu yılın 8 ayındaki 271 bin 568 kişiyle birlikte 1 milyon 501 bin 568 kişi gezdi.