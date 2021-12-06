TRT'nin Kıbrıs Zafere Doğru dizisi ekranlara veda ediyor: Final tarihi belli oldu

Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin final tarihi netleşti. TMC Film’in TRT için çektiği “Kıbrıs Zafere Doğru” bu sezon cuma akşamları seyirciyle buluşuyor.

TV100'ün haberine göre; Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun başrollerini paylaştığı dizinin final tarihi belli oldu.

Geçen cuma 17. bölümü seyirciyle buluşan dizinin, yapılan planlama sonrası 31. bölümde final yapmasına karar verildi.

Osman Taşcı ve Barış Erçetin’in yönettiği diziyi Emre Özdür ve Başar Başaran kaleme alıyor.

Dizinin son bölümünde Ankaralı ve Kemal’in hayatları Apollon ile Stella’nın beklenmeyen hamleleriyle tehlike altına girmişti.

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06/12/2021 17:01