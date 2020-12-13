TRT'ye çalışan Hüseyin Hattab El-Bab’da öldürüldü

TRT Arabi muhabiri Hüseyin Hattab, Suriye'nin TSK kontrolündeki El Bab bölgesinde kimliği belirsiz kişilerce vurularak öldürüldü.

ads
13/12/2020

ads
TRT'ye çalışan Hüseyin Hattab El-Bab’da öldürüldü

TRT Arapça'ya telifle çalışan Suriyeli muhabir Hüseyin Hattab, Suriye'nin TSK kontrolünde bulunan El Bab ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Hüseyin Hattab'ın cansız bedeni, yakınları tarafından toprağa verildi. Cenaze töreni gece saatlerinde yapıldı. Hattab'ı hedef alan saldırıyı kimin düzenlediği henüz bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

13/12/2020 14:43
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Hüseyin, Hattab, El-Bab, öldürüldü, TRT
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.