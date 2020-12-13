TRT'ye çalışan Hüseyin Hattab El-Bab’da öldürüldü

TRT Arapça'ya telifle çalışan Suriyeli muhabir Hüseyin Hattab, Suriye'nin TSK kontrolünde bulunan El Bab ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Hüseyin Hattab'ın cansız bedeni, yakınları tarafından toprağa verildi. Cenaze töreni gece saatlerinde yapıldı. Hattab'ı hedef alan saldırıyı kimin düzenlediği henüz bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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13/12/2020 14:43