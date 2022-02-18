Trudeau'yu Hitler'le kıyaslayan Elon Musk'a tepki

Kanadalı kamyon şoförlerinin protestolarını destekleyen Elon Musk, Trudeau'yu Hitler'le kıyaslayan bir görsel paylaşmasının ardından tepki çekti. Auschwitz-Birkenau Müzesi, Musk'ın paylaşımına bir tweetle yanıt verdi.

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18/02/2022

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Trudeau'yu Hitler'le kıyaslayan Elon Musk'a tepki

Musk, Twitter'da üzerinde "Beni Trudeau ile kıyaslamayın. Benim bir bütçem vardı" yazan bir Htiler fotoğrafı paylaştı. Tweet daha sonra silindi.

Auschwitz-Birkenau Müzesi, Musk'ın paylaşımının "Bütün kurbanların anısına saygısızlık olduğunu ve birçok insanı yaraladığının" belirtti. Nazi rejimi sırasında yapılan soykırımda Auschwitz-Birkenau toplama kampında 960 binden fazla insan katledilmişti.

Müze, Musk'ı etiketleyerek attığı tweetinde, "Adolf Hitler'in fotoğrafını kullanmak ve onun yarattığı totaliter Nazi rejimi tarafından acı çektirilen, küçük düşürülen, işkence gören ve öldürülen insanlardan çıkar sağlamaya çalışmak üzücü ve rahatsız edici" yazdı.Amerikalı Yahudiler Komitesi de "Musk'ın yine kötü bir karar verdiğini" ifade ederek özür dilemesini istedi.

Musk, daha sonra Twitter hesabından Nazi Almanyası'nın ekonomik tarihini anlatan bir kitap paylaştı ve "açıklama isteyenlerin okumasını" söyledi.

Yüzlerce Twitter kullanıcısı da Musk'ı paylaşımı nedeniyle eleştirdi. 

18/02/2022 09:11
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TAGS: Trudeau, Hitler, Elon Musk
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