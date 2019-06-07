Trump - Macron zirvesine bu görüntü damga vurdu!

Avrupa'nın Nazi işgalinden kurtarılmasında büyük önem taşıyan Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene katılmak üzere Fransa'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Macron ile Caen Valiliği'nde bir araya geldi. Trump - Macron zirvesinde ise görüşmenin önüne bir fotoğraf karesi geçti.

Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü için gerçekleştirilen törene bu kare damga vurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Normandiya'nın 75. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katılmak üzere Fransa'da bulunan Trump ile Caen Valiliği'nde bir araya geldi. Görüşme öncesinde ikili gayet yakın pozlar verdi. Görüşme esnasında ise ikili oturduktan sonra Marcon doğrudan ABD başkanına baktı ardından elini sıktı. Ancak yüzündeki ifadeye bakılarak Trump'ın hiç de rahat olmadığı görülüyordu. Trump'ın ifadesi ise sonradan anlaşıldı. Basının çektiği fotoğraflarda Macron'un Trump'ın elini çok sert şekilde sıktığı bu sebeple de baş parmağının izinin çıktığı görülüyor. Macron görüşmeyle ilgili olarak ülkesinin ABD ile güçlü bir ilişkisi olduğunu ve demokrasi tehdit altında olduğunda beraber hareket ettiklerini belirtti. Ancak görüntülerin ardından basında Macron-Trump arasında gergin bir sohbetin gerçekleşip gerçekleşmediği merak konusu oldu.