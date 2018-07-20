Trump, AB'in Google'a verdiği cezayı eleştirdi

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ben size söylemiştim. Avrupa Birliği bizim en büyük şirketlerimizden biri olan Google'a 5 milyar dolarlık ceza verdi. ABD'yi gerçekten istismar ediyorlar ama bu uzun sürmeyecek!" ifadesini kullandı.

AB Komisyonu, dün yaptığı açıklamada, Google'ın akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlarda kullanılan Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 4,3 milyar avroluk ceza kararı alındığını bildirmişti.

AB Komisyonu ayrıca, Google'ın 90 gün içinde çalışma biçimini değiştirmesi gerektiğini belirtmişti.

Bunun üzerine, Google'dan yapılan açıklamada, akıllı telefon ve tablet gibi cihazlara sadece Google'ın değil, farklı geliştiriciler tarafından ortalama 40 uygulamanın önceden yüklendiğine dikkat çekilmiş, kullanıcıların dilerlerse bu uygulamaları silerek kendi tercih ettikleri uygulamaları yükleyebileceği vurgulanmıştı.

Açıklamada, Avrupa Komisyonu'nun Android ile Apple'ın işletim sistemi iOS arasındaki rekabeti gözardı ettiği savunulmuş, 4,3 milyar avroluk rekor ceza kararının da temyize götürüleceği kaydedilmişti.