Trump açıkladı, 'Beyaz Saray'ın sesi' belli oldu

ABD'de Başkan seçilen Donald Trump, Beyaz Saray Sözcüsü olarak Karoline Leavitt'i (27) seçti. Trump, Leavitt'in seçim kampanyasında "mükemmel iş başardığı" için görevlendirildiğini söyledi.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, seçim kampanyasının basın sözcüsü Karoline Leavitt'i, Beyaz Saray Sözcüsü olarak görevlendireceğini bildirdi.

Trump, Leavitt'in seçim kampanyası sözcüsüyken "mükemmel iş başardığını" ifade ederek kendisini Beyaz Saray Sözcüsü olarak görevlendireceğini duyurdu.

Leavitt'i "zeki, sert ve son derece etkili bir iletişimci" olarak niteleyen Trump, "Kürsüde başarılı olacağına ve Amerika'yı yeniden büyük yaparken mesajımızı Amerikan halkına iletmemize yardımcı olacağına inancım tam." ifadesini kullandı.

Trump'ın ilk başkanlığı döneminde Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı olarak görev yapan Leavitt, sosyal medya platformu X'teki hesabından Trump'ın açıklamasını paylaşarak seçilmiş başkana teşekkür etti.

Trump, başka bir açıklamasında da seçim kampanyasında iletişim direktörlüğü yapan Steven Cheung'u Beyaz Saray İletişim Direktörü olarak görevlendireceğini duyurdu.

Karoline Leavitt kimdir?

24 Ağustps 1997'de New Hampshire'd dünyaya gelen Leavitt, Saint Anselm Koleji'ndeki eğitimi sırasında Fox News'de staj yaptı.

Üniversitedeki son sınıfından önceki yaz, Beyaz Saray Başkanlık Yazışmaları Ofisi'nde staj yaptı.

2019 mezuniyetinden sonra kısa bir süre geri döndü ve ardından Kayleigh McEnany'nin altında yardımcı basın sekreteri olarak Beyaz Saray Basın Ofisi'ne katıldı.

Trump yönetiminin sona ermesinin ardından New York'tan ABD Temsilcisi Elise Stefanik'in iletişim direktörü olarak işe alındı.

Leavitt, 2024 Seçimi'nde, Trump'ın seçim kampanyasında görev aldı.