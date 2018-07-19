Trump Air Force One'ın tasarımını yeniletiyor

CBS televizyonuna konuşan Trump, uçağın mavi, kırmızı ve beyaz renklerinde olacağını söyledi.

Mevcut Air Force One uçaklarında mavi rengi ağırlıkta. Tepesi beyaz olan uçağın alt kısmı da gri.

Trump, uçağın tasarımıyla ilgili soruya "Air Force One müthiş olacak. Üstün kaliteli, dünyanın en iyisi. Kırmızı, beyaz ve mavi olacak. Ben bunun uygun olduğunu düşünüyorum" diye yanıt verdi.

Trump geçen hafta da uçağın içindeki yatakların boyunu büyütmek istediğini söylemiş, mevcut yatakların kendi özel jetindekinden bile küçük olduğunu söylemişti.

ABD'de başkanın kullanımı için aynı tasarıma sahip birden fazla uçak bulunuyor. O sırada başkanın kullanmakta olduğu uçağa Air Force One deniyor.

Air Force One'ın dış tasarımı 1962 yılında John F. Kennedy döneminde belirlenmişti. Coca Cola ve Lucky Strike gibi önemli tasarımlara imza atmış Raymond Loewy tarafından tasarlanan uçakta Kennedy'nin sevdiği mavi renge ağırlık verilmişti.

Şu an kullanımda olan Boeing 747-200B tipi uçakların yaşı 30'u geçti. Bu nedenle Boeing 2024 sonrasında kullanıma alınmak üzere yeni uçaklar üretecek.

Yeni tasarımın renklerini eleştirenlerden bazıları, Rusya'nın uçağının da bu üç rengi içeren bir tasarıma sahip olduğunu vurguluyor.