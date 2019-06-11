Trump: Beni dinlemedi, hata yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası Fed’in faiz indirmediğini belirterek, “Fed beni dinlemedi, hata yaptı. Fed bizim için çok yıkıcı” dedi.

Çin ile gidilebilecek olası bir ticaret anlaşması konusunda “Çin anlaşma yapacaktır, çünkü yapmak durumunda kalacaklar” diyen Trump, olası bir anlaşmanın başarılı olacağını söyledi. Çin’in yıllardır yerel parasını devalüe ettiğini ifade eden Trump, Fed hamlesinin gerekli olduğunu belirtti. ABD ile Meksika arasında geçen cuma açıklanan anlaşmaya değinen Trump, ABD’nin bilinçli olarak anlaşmanın bir bölümünü görüşmediğini, söz konusu kısmın ABD için “çok önemli bir araç” olduğunu belirtti.

ABD Başkanı, Japonya’da bu ay sonunda gerçekleştirilecek G-20 zirvesinde Çinli mevkidaşı ile görüşmeyi umduğunu, iki tarafın anlaşmaya varamaması halinde Çin ithalatına vergi artırımına gideceğini dile getirdi. Huawei’nin Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerinin bir parçası olabileceğinin altını çizen Trump, “Gümrük tarifeleri bize çok büyük bir rekabet avantajı sağlıyor” dedi.