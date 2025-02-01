Trump, Beyaz Saray'ın Ukrayna savaşıyla ilgili Rusya ile “ciddi görüşmeler” yaptığını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın Rusya ile Ukrayna'daki savaş hakkında "çok ciddi" görüşmeler yaptığını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte neredeyse üç yıldır süren çatışmayı sona erdirmek için yakında "önemli" adımlar atabileceklerini açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin ile görüşeceğini söyledi.

Başkan Trump, "Konuşacağız ve bence belki de önemli bir şey yapacağız. Biz bu savaşı sona erdirmek istiyoruz. Ben başkan olsaydım bu savaş başlamayacaktı." dedi.

Trump, ABD yönetiminden kimin Ruslarla temas halinde olduğunu söylemedi ancak iki tarafın "zaten konuşmakta" olduğu konusunda ısrar etti.

Putin ile doğrudan görüşüp görüşmediği sorulduğunda ise Trump, "Bunu söylemek istemiyorum" demekle yetindi.