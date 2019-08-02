Trump: Binlerce IŞİD'liyi Avrupa'ya salıveririz

ABD'li yetkililer IŞİD'in Suriye ve Irak'ta ele geçirdiği tüm toprakları kaybetmesine rağmen hala küresel tehdit oluşturduğu uyarısını yaparken, Başkan Donald Trump Suriye'de esir binlerce IŞİD'liyi Avrupa'nın üzerine salmakla tehdit etti.

Suriye'de Amerikan destekli Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) elinde esir bulunan Batılı ülkelerden cihatçılara atıf yapan ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray önünde ayaküstü şu açıklamayı yaptı:

"Avrupa'nın almasını istediğimiz 2500 IŞİD savaşçısı var elimizde. Avrupa'nın almasını istediğimiz binlerce IŞİD savaşçısı var, göreceğiz bakalım, alacaklar mı?"

"Ve eğer almazlarsa, muhtemelen onları Avrupa'ya salıvermek zorunda kalacağız."

Bu, ABD Başkanı'nın Avrupa'yı yabancı cihatçıları salmakla ilk tehdit edişi değil.

Trump şubatta şu tweeti atmıştı:

"ABD Britanya, Fransa, Almanya ve diğer Avrupalı müttefiklerden Suriye'de yakaladığımız ve yargıladığımız 800'den fazla IŞİD savaşçısını geri almasını istiyor. Halifelik düşmek üzere. Bunun alternatifi olarak onları serbest bırakmak zorunda kalmamız, iyi olmaz."

Bugün Trump tehdidini tekrarlarken ABD Dışişleri'nin IŞİD'le Savaşan Koalisyon ve Suriye Temsilcisi James Jeffrey gazetecilere şunları söyledi:

"Binlerce IŞİD savaşçısının dağıldığı Suriye ve Irak'a yetkililer ısrarlı, dirençli, kırsal terörist şiddet düzeyi görüyor."

ABD Dışişleri'nin Terörle Mücadele Koordinatörü Nathan Sales de şöyle konuştu:

"IŞİD markası dünya çapında yaşıyor. Kolları ve ağları Afrika kıtasını doğudan batıya, kuzeyden güneye kapsıyor. Saldırılarının öldürücülüğünü artırdılar , yeni alanlara yayıldılar ve tekrar tekrar ABD çıkarlarını hedef aldılar."

Trump gibi ülkelerin cihatçı vatandaşlarını geri alıp yargılamaları çağrısı yapan Trump, "Koalisyon çapında IŞİD liderlerini, savaşçılarını, finansörlerini ve yardımcılarını işledikleri suçlardan yargılamamız lazım" dedi.