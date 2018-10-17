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Trump böyle dalga geçti: At suratlı

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine karşı açtığı davalardan birini kaybeden Stormy Daniels ile Twitter üzerinden alay etti

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17/10/2018

Trump böyle dalga geçti: At suratlı

Stormy Daniels, Trump'ın attığı bir tweet'e karşı hakaret davası açmıştı, ancak bu tweet hakim tarafından ifade özgürlüğü kapsamında bulundu.

 

Trump bugün attığı tweet'te ise "At suratlının ve üçüncü sınıf avukatının peşinden artık gidebileceğini" yazdı.

 

Sputnik'te yer alan habere göre; yıllar önce Trump ile cinsel ilişkiye girdiğini öne süren porno film yıldızı Stormy Daniels, 2016'daki başkanlık seçimlerinden kısa süre önce bu konuda imzaladığı gizlilik sözleşmesinin geçersiz olduğu gerekçesiyle Trump'a dava açmıştı.

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TAGS: Trump böyle dalga geçti: At suratlı, ahbaer, kıbrıs,
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