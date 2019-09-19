Trump: Çok önemli yaptırımlar ekleyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, “İran’a bazı çok önemli yaptırımlar ekleyeceğiz. Bunları da gelecek 48 saat içerisinde duyuracağız. İran’a askeri müdahale son seçenek. Ama masada başka seçenekler de var” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a uygulanacak yeni yaptırımları 48 saat içerisinde açıklayacaklarını duyurdu.

Trump, Los Angeles Uluslararası Havalimanı’nda, yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ile gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İran’a yönelik yaptırımların artırılması konusuna değinen Trump, “İran’a bazı çok önemli yaptırımlar ekleyeceğiz. Bunları da gelecek 48 saat içerisinde duyuracağız.” dedi.

Bu duyurunun içerisinde, İran’a askeri müdahalenin de olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Trump, “Ne olacağını göreceğiz.” yanıtını verdi. Trump, “Eğer bir şey yapmamız gerekirse bunu tereddüt etmeden yaparız.” ifadesini kullandı.

Şu anda çok güçlü bir konumda olduklarını vurgulayan Trump, “İran’a askeri müdahale son seçenek. Ama masada başka seçenekler de var.” diye konuştu.

Öte yandan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, ” ABD, saldırılara karşın Suudi Arabistan’ın yanında duruyor ve kendini savunma hakkını destekliyor. İran rejiminin tehditkar davranışı tolere edilmeyecek” ifadelerini kullandı.

19/09/2019 09:09