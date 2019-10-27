Trump: DEAŞ lider Bağdadi öldürüldü

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada DEAŞ'ın lideri el-Bağdadi'nin öldürüldüğünü açıkladı.

Donald Trump'ın açıklamasının satır başları;

DAEŞ'in lideri ve kurucusu El Bağdadi öldü. İntihar yeleğini patlatarak kendisini ve üç çocuğunu öldürdü.

ABD yetkilileri ve personelleri çok güzel performans sergiledi.

Son anlarını tamamen korku içinde geçirdi.

Yaklaşık iki saat içinde gerçekleştirdik.

Bağdadi'nin ölümü ABD'nin sonsuz çabasını gösteriyor.

ABD'nin başkomutanı olarak biz halifeliğini yok ettik.

Diğer terör örgütleri de her zaman gözetimimiz altında olacaktır.

Bağdadi vahşi bir şiddet yanlısıydı ve vahşet içinde hayatını kaybetti. Bir ürkek olarak, kaçarak hayatını kaybetti.

Tüm bunlar da diğer uluslar yardımıyla gerçekleşti. Türkiye'ye Rusya'ya, Suriye'ye teşekkür etmek istiyorum. Bu çok tehlikeli bir operasyondu.

27/10/2019 16:32