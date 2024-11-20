Trump, Dr. Mehmet Öz'ü sosyal sağlık sigortası sistemlerinin yöneticisi yaptı

ABD’nin Seçilmiş başkanı Donald Trump, Dr. Mehmet Öz'ü federal sağlık hizmetleri Medicare ve Medicaid sağlık sistemlerinin yöneticiliğine atandı.

Trump "Dr. Mehmet Öz'ü Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi'nin (CMS) yöneticiliğine atadığımı duyurmaktan çok memnunum. Amerika bir sağlık kriziyle karşı karşıya ve Amerika'yı Yeniden Sağlıklı Kılmak için Dr. Öz'den daha donanımlı ve kabiliyetli bir başka doktor daha olmayabilir" dedi.

65 yaşındaki Öz, Trump'ın geçen Hafta Sağlık Bakanlığına atadığı Robert F Kennedy Jr ile birlikte çalışacak. Trump da Kennedy ve Öz'ün "hastalık endüstrisine ve geride bıraktığı korkunç kronik hastalıklarla mücadele edeceğini" belirtti.

Trump ayrıca "Bozuk sağlık sistemimiz her bir gün Amerikalılara zarar veriyor ve ülkemizin bütçesini çökertiyor. Dr. Öz hastalık önlemeyi teşvik edecek ve böylece sağlık sistemimize harcadığımız her bir dolar karşılığında dünyanın en iyi sonuçlarını alacağız" dedi.

ABD'de 65 yaş üzerindeki herkes Medicare isimli devlet sağlık sisteminden yararlanabiliyor.

Düşük gelirli aileler, çocuklar, hamile kadınlar ve belirli sakatlıkları olanlar da Medicaid'den faydalanabiliyor.

CMS, 150 milyondan fazla ABD'liye sağlık bakımı sağlayan ülkenin en büyük iki sosyal sigorta sistemini yöneten kurum. Kurum, sağlık sigortasını düzenliyor ve doktorlar, hastaneler ile ilaç şirketlerinin aldığı ücretleri saptayan politikaları belirliyor.

Kongre Bütçe Bürosuna göre ABD hükümeti Medicaid ve Medicare için 1,4 trilyon dolar harcama yaptı.

Dr. Öz 2022'de Pennslvania Senatörü olmak için yarışmış ve Demokrat Partili John Fetterman'a karşı kaybetmişti. Trump, bu yarışta Dr. Öz'ü desteklemiş.

Dr. Öz Covid-19 salgını döneminde Trump'ın gayriresmi danışmanlığını da yapmış ve bazı tartışmalı tedavi yöntemlerini önermesi yüzünden eleştirilmişti.

Öz, 2000'li yılların başında Oprah Winfrey'in programında meşhur olmuş, daha sonra da kendi programı "The Doctor Oz Show"u yapmaya başlamıştı.

Öz'ün göreve başlamadan önce gelecek yıl Senato tarafından onaylanması gerekiyor.