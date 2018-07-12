Trump engel olmuştu ama...

Haberleşme sektörü için çip üreten Broadcom, 18.9 milyar dolar nakit karşılığında IT yönetim yazılımı şirketi CA Technologies'i satın aldığını açıkladı. Broadcom CEO'su Hock Tan, şirketin dünya lideri bir altyapı teknolojisi sağlayıcısı olmayı hedeflediği için bu hareketin şirket için önemli bir yapı taşı olduğunu söyledi.

Wall Street Journal'ın haberine göre haberin ardından CA Technologies hisseleri çarşamba günü yaşadığı kapanıştan yüzde 20 daha yüksek seyrederken, işlemlerde ise yüzde 16 artış gösterdi. Broadcom hisseleri ise yüzde 5,5 düştü.

SATIN ALMAYA TRUMP ENGELİ

Bu yıl tüm zamanların en büyük teknoloji birleşmesi olabilecek Singapur merkezli Broadcom Ltd.'nin Qualcomm Inc.'i satın alma girişimi Trump yönetimi tarafından engellenmişti. Broadcom, Qualcomm için 121 milyar dolar teklif etmişti.

CA Technologies, 1976 yılında kurulmuş, ve daha önce PC'ler için internet güvenliği programları oluşturmuş, ancak artık gelirlerinin çoğunu ana bilgisayar, dağıtık bilgi işlem ve bulut bilişim ortamları için yazılım araçlarından almaktadır.