Trump, eski avukatı Cohen'e açtığı davadan geçici olarak caydığını duyurdu

Eski ABD Başkanı Donald Trump, eski avukatı Michael Cohen'e açtığı 500 milyon dolarlık tazminat davasından şimdilik vazgeçtiğini açıkladı.

Trump'ın sözcüsü, eski Başkan'ın kendisine karşı başka bir davada tanıklık yapan Cohen'e karşı açtığı 500 milyon dolarlık tazminat davasında şimdilik caydığını duyurdu.

Cumhuriyetçi Partiden başkan adayı olmak için kampanya yürüten ve aynı zamanda farklı davalarda suçlamalarla mücadele eden Trump'ın "Cohen'e karşı haklı iddialarını" geçici olarak durdurduğunu belirten sözcü, eski Başkan'ın kendisine karşı "cadı avı" başlatanlarla mücadelesini sürdüreceğini, davayı daha sonraki bir tarihte yeniden açmayı planladığını kaydetti.

Avukat Michael Cohen de yaptığı açıklamada, eski müvekkilinin kararından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, söz konusu davayı "misilleme olarak sindirme taktiği" şeklinde niteledi.

Trump'ın davadan "korkakça vazgeçişinin, kendisini haklı tanıklıktan vazgeçirme çabasının sonu" olduğunu ileri süren Cohen, eski Başkan'ın hukuksuzlarından sorumlu tutulması için ekibiyle birlikte çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Donald Trump, 2016 seçimleri döneminde kişisel avukatlığını yapan Michael Cohen'e nisan ayında "güvene dayalı görevin birden çok kez ihlali, sebepsiz zenginleşme, saf değiştirme ve sözleşmenin ihlali" iddialarıyla 500 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

Cohen'in New York'da görülen Trump'ın dolandırıcılıkla suçlandığı başka bir davada haftaya tanıklık yapması bekleniyor.