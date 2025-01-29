Trump ile Netanyahu, 4 Şubat'ta görüşecek

 ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da bir araya geleceği bildirildi.

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29/01/2025

Trump ile Netanyahu, 4 Şubat'ta görüşecek

 ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da bir araya geleceği bildirildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Netanyahu'yu Beyaz Saray'a davet ettiği belirtildi.

Trump ile Netanyahu'nun 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da bir araya geleceği ifade edildi.

Açıklamada, Trump'ın başkanlık koltuğuna ikinci kez oturmasının ardından Beyaz Saray'a davet ettiği ilk yabancı liderin Netanyahu olduğu detayına yer verildi.

İsrail basınına göre, Trump ile Netanyahu'nun görüşmesinde Gazze'deki ateşkes başta olmak üzere bölgeler konuların ele alınması bekleniyor.

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TAGS: Trump, Netanyahu, haber, kıbrıs
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