Trump ile seçimlere müdahale davasında yargılanan sanıklardan biri, suçunu kabul etti

ABD'nin Georgia eyaletindeki "seçimlere müdahale" davasında eski Başkan Donald Trump ile birlikte suçlanan 18 kişiden biri olan Scott Graham Hall, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etti.

Hall, yapılan duruşmada, kendisine yöneltilen Coffee bölgesi kırsalında seçim ekipmanlarına yasa dışı müdahale etme, şantaj ve 6 komplo suçlamasını kabul ederek, söz konusu davada bunu yapan ilk sanık oldu.

Suçlamaları kabul etmesinin ardından savcılarla yaptığı anlaşma kapsamında Hall'ın, 5 yıl denetimli serbestlik ve 200 saat kamu hizmeti cezası almasına karar verildi. Hall da sonraki duruşmalarda ifade vermeye devam etmeyi kabul etti.

Hall, 98 sayfalık iddianamede, uzun süredir Trump'ın danışmanlığını yapan David Bossie'nin ortağı olarak tanımlanıyor.

Hall ve diğer sanıkların, başkalarının "güvenli seçim ekipmanına ve seçmen verilerine yasa dışı bir şekilde erişmesine" imkan sağlamak için komplo kurdukları belirtiliyor.

İddianameye göre, bu veriler arasında oy pusulası görüntüleri, oylama ekipmanı yazılımı ve daha sonra diğer eyaletlerde Trump'ın müttefiklerinin kullanımına sunulan kişisel oy bilgileri yer alıyor.