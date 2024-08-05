Trump: İran bu gece İsrail'i vuracak

Son dakika haberine göre; ABD Başkan adayı Trump: İran bu gece İsrail'i vurabilir. Ben başkan olsaydım bunu yapamazlardı.

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, 'İran'ın bu gece İsrail'e saldıracağı yönünde duyum aldım.' dedi.

Tüm dünyanın gözü İsrail-İran gerilimindeyken ABD eski başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir iddia geldi. Trump verdiği bir röportajda, "İran'ın bu gece İsrail'e saldıracağı yönünde duyum aldım." ifadelerini kullandı.

Trump, "İran bu gece İsrail'i vurabilir. Ülkemizi beceriksiz insanlar yönetiyor. Ben başkan olsaydım bunu konuşamazlardı." ifadelerini kullandı.

SALDIRI BU AKŞAM MI OLACAK?

ABD Dışişleri Bakanı Blinken dün G7 Dışişleri Bakanları ile görüşmüş ve saldırı 24 saat içinde olabilir demişti. ABD Başkanı Joe Biden, bugün savaş kabinesini topladı. Biden, Ortadoğu'da yaşanan son gelişmeleri ele almak üzere Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibi ile bir araya geldi. Yapılan açıklamada, ABD'nin bölgedeki gerilimi azaltmayı amaçladığı belirtildi. Genelkurmay Başkanı Brown, Savunma Bakanı Austin, Başkan Yardımcısı Harris toplantıda bulunuyor.