Trump kapatılan Twitter hesabının peşine düştü

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02/10/2021

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Trump kapatılan Twitter hesabının peşine düştü

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'a kalıcı olarak geri dönmek için dava açtı. Ayrıca Florida'daki federal yargıçtan hesabını geçici olarak eski durumuna getirilmesini istedi.

Donald Trump, sosyal medya şirketinin ABD Kongresi üyelerinin baskısıyla kapatılmaya "zorlandığını" savundu.

Şirkete karşı dava açan Trump, ABD Florida Güney Bölgesi Bölge Mahkemesine Twitter'a karşı ihtiyati tedbir talebinde bulundu.

Trump'ın Twitter'da 88 milyondan fazla takipçisi vardı. 

Twitter ve diğer bazı sosyal medya şirketleri, Trump destekçilerinden oluşan bir grubun Joe Biden'ın zaferinin Kongre tarafından onaylanmasını önlemek için Kongre binasında ölümcül bir saldırı gerçekleştirmesinden iki gün sonra, Trump'ı platformdan attı.

02/10/2021 10:57
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TAGS: Trump, Twitter
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