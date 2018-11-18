Trump: Kayıtlar elimizde ama dinlemek istemiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü anlara ait ses kaydını dinlemek istemediğini söyledi.

Trump, Amerikan "Fox News" kanalında Chris Wallace'ın sorularını yanıtladı. Trump'a, Kaşıkçı ile ilgili ses kayıtlarını dinleyip dinlemediği soruldu.

Trump, "Kayıtlar elimizde ama ben dinlemek istemiyorum. Dinlemek için bir sebep görmüyorum" dedi.

Sunucunun "neden" sorusuna "Çünkü acı verici bir kayıt. Çünkü korkunç bir kayıt. Hakkında etraflıca bilgi verildi" yanıtını verdi.

Trump, "İnsanlara sordum dinlemeli miyim diye, dinlemenize gerek yok denildi" sözleriyle devam etti.