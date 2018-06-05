Trump: Kendim hakkında af çıkarma hakkım bulunuyor

Rusya'nın ABD'de seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla süren soruşturma nedeniyle zor günler geçiren Başkan Trump, kendisi hakkında af çıkarma yetkisine sahip olduğunu söyledi.

Rusya'nın 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiğiyle ilgili ABD'deki soruşturma devam ederken, Başkan Donald Trump'ın kendisiyle ilgili "başkanlık özel affı" çıkarabileceğini ifade etmesi ülkede hukuk tartışmalarını başlattı.



Trump, Pazartesi günü Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Birçok hukukçunun da belirttiği üzere, kendim hakkında mutlak bir şekilde af çıkarma hakkım bulunuyor, ama yanlış bir şey yapmadıysam bunu neden yapayım ki?" ifadelerini kullandı.



Moskova yönetiminin seçimleri Trump lehine manipüle ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmanın ABD Başkanına kadar uzanma ihtimali var.