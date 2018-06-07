Trump Kim Kardashian’ı kırmadı

ABD Başkanı Donald Trump, magazin yıldızı olarak tanınan Kim Kardashian'ın affetmesini istediği hükümlünün ömür boyu hapis cezasını hafifletti.

Beyaz Saray'dan adlarının açıklanmasını istemeyen iki yetkili, Trump'ın 20 yılı aşkın süredir cezaevinde olan 63 yaşındaki Alice Marie Johnson'ın cezasını hafiflettiğini açıkladı. Sözkonusu yetkililer, Trump’ın adalet sisteminin kurbanları olduğunu düşündüğü kişilerin davalarını değerlendirmeye devam edeceğini de kaydetti.

Kim Kardashian, sosyal medyada yaptığı açıklamada ABD Başkanı Trump ve damadı Jared Kushner'e teşekkür etti.

Alice Marie Johnson, uyuşturucu satıcıları arasındaki mesajları iletmekten 1996'da ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Kim Kardashian, Johnson'ın affedilme olasılığını görüşmek üzere geçen hafta Beyaz Saray'da Trump ile bir araya gelmişti. Destekçileri ve ailesi, Johnson'ın birçok programda aktif, örnek bir mahkum olduğunu belirtiyordu.

Trump'ın damadı Jared Kushner'in de Kardashian ile Johnson konusunda aylardır görüşme yaptığı ifade ediliyordu.