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Trump-Kim zirvesine 16,3 milyon dolar harcanmış

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 12 Haziran'da yapılan zirveye 16,3 milyon dolar harcandığı bildirildi.

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25/06/2018

Trump-Kim zirvesine 16,3 milyon dolar harcanmış
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Straitstimes'ın haberine göre Singapur Dışişleri Bakanlığı, Trump-Kim zirvesi sırasında 16,3 milyon dolar harcandığını, büyük bölümünün güvenliğin sağlanmasına ayrıldığını açıkladı.

İletişim ve Enformasyon Bakanlığı sözcüsü de zirvede yaklaşık 4 milyon dolarlık medya harcamasının yapıldığını duyurdu. Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, zirvenin ülkesine 20 milyon dolara mal olacağının hesap edildiğini söylemişti. 

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TAGS: Trump, Kim, haber, kıbrıs
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