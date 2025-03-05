Trump Kongreye seslendi: Grönland'ı öyle ya da böyle alacağız

ABD Başkanı Trump, 1 saat 38 dakika süresiyle Kongre tarihinin en uzun başkanlık konuşmasını yaptığı ortak oturumda 2. başkanlık döneminin başladığı 20 Ocak'tan bu yana yaptığı faaliyetleri Amerikan halkına anlattı.

Trump'ın konuşması Cumhuriyetçiler tarafından sık sık ayakta alkışlanırken, Demokratlar ise yerlerinde oturarak Trump'a sessizce tepkilerini gösterdi.

Trump, birçok ABD yönetiminden daha fazla işi 43 günde başardıklarını savundu.

"Modern tarihte ilk kez, Amerikalıların çoğu ülkemizin yanlış yönden ziyade doğru yöne gittiğine inanıyor." ifadelerini kullanan Trump, ekonomiden sınır güvenliğine birçok alanda imza attığı başkanlık kararnamelerinden tek tek bahsetti.

Trump, şunları kaydetti:

"İlk görev günümde güney sınırımızda ulusal acil durum ilan ettim ve ABD ordusunu ülkemizin işgaline karşı koymak üzere görevlendirdim. Sonuç olarak, geçen ay yasa dışı sınır geçişleri en düşük seviyeye indi. Adaletsiz Paris İklim Anlaşmasından çekildim. Yozlaşmış Dünya Sağlık Örgütünden çekildim. Amerikan karşıtı BM İnsan Hakları Konseyi'nden de çekildim."

"Altın Kart" adını verdiği uygulamadan da bahseden Trump, "5 milyon dolar karşılığında satışa sunulacak olan bu kartla, dünyanın dört bir yanından en başarılı istihdam yaratan insanların ABD vatandaşlığına giden yolu satın almalarını sağlayacağız." değerlendirmesini yaptı.

"Grönland öyle ya da böyle elde edeceğiz"

Trump, ABD’nin Grönland’ın kontrolünü "öyle ya da böyle" ele geçireceğini söyleyerek, kendi kendini yöneten Danimarka topraklarına yönelik aylardır süren saldırgan söylemini tırmandırdı.

Trump ayrıca Grönlandlılara Amerika’nın "sizi güvende tutacağı, sizi zenginleştireceği ve birlikte Grönland’ı daha önce mümkün olduğunu hiç düşünmediğiniz yüksekliklere çıkaracağımız" sözünü verdi.

"Grönland’a ulusal güvenlik ve hatta uluslararası güvenlik için ihtiyacımız var ve bunu elde etmek için ilgili herkesle birlikte çalışıyoruz" diyen Trump, "Ancak Grönland’a gerçekten uluslararası güvenlik için, dünya güvenliği için ihtiyacımız var ve sanırım bunu elde edeceğiz. Öyle ya da böyle bunu elde edeceğiz" dedi.

"Panama Kanalı'nı geri alıyoruz"

ABD Başkanı Trump, "Panama Kanalı'nı yeniden alacağız. Panama Kanalı Amerikalılar tarafından Amerikalılar için inşa edilmişti. 38 bin Amerikan işçisi hayatını kaybetti.

Tarihimizdeki en pahalı projeydi. Biz bunu Çin'e vermedik, Panama'ya vermiştik ve geri alıyoruz" dedi.

Tarifelerin "biraz rahatsızlığa" neden olacağını söyledi

Konuşmasında gümrük vergilerine de değinen Trump, 2 Nisan'da karşılıklı tariflerin devreye gireceğini yineledi.

Trump, "1 Nisan şakası yapmak istemem, 2 Nisan’dan sonra karşılıklı gümrük vergileri devreye girecek. Bize ne tarife uygularlarsa, biz de onlara tarife uygulayacağız. Bizden ne vergi alırlarsa, biz de onlardan vergi alacağız.

Eğer bizi kendi pazarlarından uzak tutmak için parasal olmayan tarifeler uygularlarsa, biz de onları kendi pazarlarımızdan uzak tutmak için parasal olmayan engeller uygulayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Tarifelerin 2 Nisan'dan itibaren ABD'ye gelen tarım ürünlerine de uygulanacağını aktaran Trump, "Biraz alışma dönemi olabilir." dedi.

Trump, tarifelerin Amerika'yı yeniden zenginleştirmek ve büyük yapmakla ilgili olduğunu vurgulayarak, "Biraz rahatsızlık olacak ama bununla bir sorunumuz yok. Çok fazla olmayacak." ifadelerini kullandı.

Eski ABD Başkanı Biden döneminde yerli yarı iletken üretiminin artırılması amacıyla hayata geçirilen CHIPS Yasası'nı "korkunç bir şey" olarak nitelendiren Trump, "Yüz milyarlarca dolar veriyoruz ve bunun hiçbir anlamı yok. Paramızı alıyorlar ve harcamıyorlar." şeklinde konuştu.

Trump, söz konusu yasadan ABD'nin kurtulması gerektiğini savundu.