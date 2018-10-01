Trump Kral Selman'la alay etti: Bizsiz bir hiçsin

Suudi Arabistan'ı sevdiğini ve ilişkilerinin iyi olduğunu belirten Trump, Kral Selman'la telefonla görüşerek uzun uzun konuştuğunu söyledi.

Telefon görüşmesinde Selman'a, "Kral milyarlarca doların var ve bizden kimsenin ne olacağını bilmiyoruz. Herhangi saldırı durumunda biz olmasak uçağını bile koruyamazsın" dediğini belirten Trump, Suudi Arabistan'ı aşağılayan ifadeler kullandı.

Zengin ülkelerin ordularını koruduğunu ancak karşılığında hiç birşey alamadığını sözlerine ekleyen Trump, "Bize para ödemek zorundalar" gibi sözlerle Güney Kore ve Suudi Arabistan gibi ekonomisi güçlü ülkelerle alay etti.

200 milyar dolarlık proje durduruldu

ABD Başkanı Trump'ın Virginia'daki konuşmasının ardından, Suudi Arabistan'dan gelen bir açıklama dikkat çekti.

Veliaht Prens Selman'ın New York ziyaretinde, Japon SoftBank ile yaptığı görüşmenin ardından duyurulan ve 200 milyar dolar yatırım gerektiren 200 gigavatlık dünyanın en büyük güneş enerjisi projesi Suudi Arabistan tarafından rafa kaldırıldığı açıklandı.