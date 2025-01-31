Trump: Maalesef kurtulan olmadı

ABD'nin başkenti Washington'daki Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında, piste yaklaşan bir yolcu uçağı Black Hawk model askeri helikopterle çarpıştı. American Airlines uçağında 64 kişinin olduğu, askeri helikopterde ise 3 askeri personelin bulunduğu açıklandı. ABD Başkanı Trump, kazadan kurtulan olmadığını açıkladı. Trump, uçak kazasında helikopter pilotunun uçağı görebildiğini ve manevra şansı olduğunu ancak manevra yapmadığını belirtti. Kule kayıtları, askeri helikopterin sivil uçak hakkında uyarıldığını gösteriyor. Havaalanı cuma gününe kadar uçuşlara kapatıldı.

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı'na iniş için yaklaşan, içinde 60 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu American Airlines'a ait Bombardier CRJ700 tipi bir yolcu uçağı ile Sikorsky H-60 tipi bir askeri helikopter havada çarpışarak düştü. Askeri helikopterde 3 personel vardı.

Kaza öncesinde, kule ile askeri helikopter arasında şu konuşma geçti:

Kule: PAT 2-5 CRJ görüş alanınızda mı?"

Kule: PAT 2-5 CRJ'nin arkasından geçiyor.

Bu konuşmanın ardından kaza meydana geldi ve alana yaklaşan uçaklar patlamayı rapor etti.

TRUMP: MAALESEF KURTULAN OLMADI

ABD Başkanı Trump, kazanın "büyük bir trajedi" olduğunu ve önlenebilmesi gerektiğini belirterek, "Maalesef kazadan kurtulan olmadı." diye konuştu.

Trump, American Airlines'a ait yolcu uçağının rotasında ve sorunsuz şekilde alçaldığını, ancak askeri helikopterin henüz bilinmeyen bir nedenle yanlış rotada ve yükseklikte olduğunu söyledi.

Askeri helikopterdeki 3 kişinin yanlış noktada bulunduğunu dile getiren ve kazanın helikopter pilotlarından kaynaklandığını ima eden Trump, "Bir helikopteri çok hızlı bir şekilde durdurabilirsiniz. Yukarı ya da aşağı gitme yeteneği var, dönme yeteneği var. Açıkçası yaptığı dönüş doğru değildi, kendisine söylenenin tam tersini yaptı. Helikopter yanlış zamanda yanlış yerdeydi." dedi.

Helikopterin manevra seçeneklerinin olduğunu yineleyen Trump, helikopterin bulunduğu yüksekliğin yanlış olduğunu ve tüm gerçeklerin soruşturma sonucunda ortaya çıkacağını ifade etti.

ABD Başkanı Trump, ilk izlenimlere göre helikopterin seyrinde sorun olduğunu belirtti.

DAHA ÖNCE UYARMASI GEREKİYORDU

Trump, Ronald Reagan Havalimanı kulesinin helikopteri son anda uyardığını ve kazanın önlenememesinin bir nedeninin de bu olduğunu söyledi.

Hava trafik kontrolörünün çok geç uyarı yaptığını savunan Trump, "Bazı uyarıları yaptılar ama bunlar çok çok geç yapıldı. Neredeyse kazadan birkaç saniye önce verilmiş gibiydi. Buraya en zeki ve psikolojik olarak en iyi durumdaki insanların alınması gerekiyor." dedi.

Trump, soruşturma sonucunda bu detayların ortaya çıkacağını belirtti.

BİDEN POLİTİKALARINI SUÇLADI

Olayla ilgili tüm federal ve yerel birimlerin soruşturma başlattığını söyleyen Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde kurumlardaki insan kalitesini düşürdüğünü savundu.

Trump, "Ben güvenliği ön planda tuttum; (eski ABD Başkanı Barack) Obama, Biden ve Demokratlar ise politikayı ön planda tuttular." diye konuştu.

Özellikle havacılık sektöründe ve kule görevlilerinde standartların en yüksek seviyede olması gerektiğini ifade eden Trump, Biden döneminin Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg'e yüklenerek, "Buttigieg tam bir felaket. Belediye başkanı olarak da felaketti. Şehrini yerin dibine soktu sonra da Ulaştırma Bakanlığında saçma işler yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

UÇAĞIN KARA KUTUSU BULUNDU

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), yolcu uçağının önemli uçuş verilerinin kayıtlı olduğu karakutuya ulaşıldığını bildirdi.

Karakutunun, incelemek üzere laboratuvara götürüldüğünü ifade eden NTSB sözcüsü Peter Knudson, uçakta başka bir kayıt cihazı bulunmadığını ve ekiplerin helikopterdeki kayıt cihazını da bulmak için çalışmalara devam ettiğini belirtti.

Uçuş verilerinin kayıtlı olduğu karakutunun kazanın son anlarına ve nedenine ışık tutması bekleniyor.

KULE PERSONEL SAYISININ YETERSİZ OLDUĞU BİLDİRİLDİ

New York Times'in incelediği, ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA), kazayla ilgili ön güvenlik raporunda hava trafik kontrol kulesi çalışanlarının sayısına dikkat çekildi.

FAA’nın ön güvenlik raporunda, Ronald Reagan Ulusal Havaalanı'ndaki hava trafik kontrol kulesindeki personel sayısı hakkında "günün saati ve trafik yoğunluğu açısından normal değildi" değerlendirilmesinin yapıldığı kaydedildi.

CNN’e bilgi veren bir kaynak da kazanın olduğu sırada iki farklı kule pozisyonunda çalışan bir hava trafik kontrolörünün bulunduğu bilgisini paylaştı.

Söz konusu kaynak, hem yerel hem de helikopter trafiğini tek bir kişinin idare ettiği görev kurulumunun alışıldık bir durum olmadığını aktardı.

Bölgedeki helikopterleri yönetmekten sorumlu hava trafik kontrolörünün aynı zamanda pistlere inen ve kalkan uçakları yönlendirmekle de görevlendirildiği, normalde bu sorumlulukların tek bir kişi yerine iki kontrolör arasında paylaştırıldığı ifade edildi.

"HELİKOPTERİN NEDEN ORADA OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

American Airlines CEO'su ise, "Uçak piste normal yaklaşım esnasında helikoptere çarptı. Helikopterin neden orada olduğunu bilmiyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaza öncesinde, kulenin iki hava aracını da uyardığı ancak helikopterin uzun süre doğrudan uçağın üzerine gittiği aktarılmıştı.

300 KİŞİLİK ARAMA KURTARMA EKİBİ

Washington DC Belediye Başkanı kazanın ardından düzenlenen ilk basın toplantısında konuştu. Kazanın ardından son durum hakkında bilgi verildi.

Hava koşullarının son derece zorlayıcı olduğu, hava çok soğuk olduğu için kurtarma çalışmalarının zor şartlarda devam ettiği aktarıldı. Uçağın enkazındaki arama çalışmalarına 300 kişilik bir ekibin katıldığı belirtildi.

Havalimanı itfaiye şefi, enkaz alanındaki aktif operasyonun saatlerce sürmesinin beklendiğini aktardı.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya'nın devlet haber ajansı TASS, ABD'de düşen uçakta iki eski dünya şampiyonu buz pateni sporcusunun da seyahat ettiğini açıkladı.

55 yaşındaki Naumov ve Shishkova çifti 1994'te düzenlenen artistik buz pateni şampiyonasında zafere uzanmıştı.

Çiftin akıbeti ise henüz bilinmiyor.

KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

NTV Washington Telsilcisi Hüseyin Günay kazanın meydana gelişiyle ilgili kritik bilgiler paylaştı. Günay kazanın meydana gelmesinden önce kulenin iki hava aracının pilotuna da ulaştığını belirterek, "Uçağı gördün mü? Helikopteri gördün mü?" diye ikazda bulunduğunu belirtti.

Günay şu bilgileri verdi:

"Uçak ve helikopter çarpışmadan önce kule, hem uçağın hem helikopterin pilotuna ulaşıyor. Ve özellikle "Uçağı gördün mü? Helikopteri gördün mü?" diye soruyor. Ancak 10 saniye sonra özellikle helikopterin içerisinden bir çarpışma anı öncesi kargaşası sesi var ve bir şekilde helikopter pilotunun manevra yapmak istediğini anladığım sözler sarf ediyor. "Dönüyorum, kırmaya çalışıyorum" diyor. Pilot bir müdahalede bulunmaya çalışıyor.

Şunu unutmamak gerekiyor. Yolcu uçaklarının rotası belli, burada rotaya giren helikopter. Washington'da hava sahası çok dar. Benim dinlediğim ses kaydından edinmiş olduğum izlenim bir kaza izlenimi. Ancak bunun için yetkililerin açıklanmasına ihtiyaç var."