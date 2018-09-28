HABER KIBRIS

Trump muhabire 'Bay Kürt' dedi

ABD Başkanı Donald Trump, önceki günkü Birleşmiş Milletler toplantısından sonra New York’ta gazetecilerin sorularına yanıt verirken, Erbil merkezli Rudaw kanalının muhabiri Mecid Nizameddin Gli’ye ‘Bay Kürt’ (Mr. Kurd) şeklinde hitap etti.

ads
28/09/2018

Trump muhabire 'Bay Kürt' dedi

S. Arabistan Kralı Selman’ın ismini karıştırarak ‘Kral Süleyman’ ifadesini kullanan Trump’ın basın toplantısındaki ilginç kelime tercihleri sosyal medyada gündem oldu. 

Trump, ‘Bay Kürt’ olarak hitap ettiği muhabirin “Kürtlere destek verecek misiniz” sorusuna, “Onlara yardım etmeye çalışıyoruz. Unutmayın, bu onların bölgesi. Bizimle birlikte savaştılar, bizim için öldüler” yanıtını verdi. 

Göreve geldiğinden beri basın kuruluşları hakkında sert ifadeler kullanan Trump’ın, bu basın toplantısında nispeten daha sempatik görüntü vermeye çalıştığı yorumu yapıldı.

ads
Bu habere tepkiniz:
TAGS: trump, haber, dünya
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems