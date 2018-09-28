Trump muhabire 'Bay Kürt' dedi

S. Arabistan Kralı Selman’ın ismini karıştırarak ‘Kral Süleyman’ ifadesini kullanan Trump’ın basın toplantısındaki ilginç kelime tercihleri sosyal medyada gündem oldu.



Trump, ‘Bay Kürt’ olarak hitap ettiği muhabirin “Kürtlere destek verecek misiniz” sorusuna, “Onlara yardım etmeye çalışıyoruz. Unutmayın, bu onların bölgesi. Bizimle birlikte savaştılar, bizim için öldüler” yanıtını verdi.



Göreve geldiğinden beri basın kuruluşları hakkında sert ifadeler kullanan Trump’ın, bu basın toplantısında nispeten daha sempatik görüntü vermeye çalıştığı yorumu yapıldı.