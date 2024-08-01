Trump, muhtemel rakibi Harris'in ''Hint kökenli olduğu halde siyahi olarak bilinmek istediğini'' söyledi

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01/08/2024

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Trump, muhtemel rakibi Harris'in ''Hint kökenli olduğu halde siyahi olarak bilinmek istediğini'' söyledi

 

ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Partinin adayı olan Donald Trump, muhtemel rakibi ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in "Hint kökenli olduğu halde siyahi olarak bilinmek istediğini" ifade etti.

Trump, Ulusal Siyahi Gazeteciler Birliğinin Chicago kentinde yapılan kongresinde konuştu.

2024 başkanlık seçimlerindeki muhtemel rakibi Demokrat Harris'in etnik kökeni konusunda değerlendirmede bulunan Trump, "O her zaman Hint kökenliydi ve sadece Hint mirasını teşvik ediyordu. Birkaç yıl önce siyahi olana kadar siyahi olduğunu bilmiyordum ve şimdi siyahi olarak bilinmek istiyor." dedi.

Trump, "Onu, doğrudan pek fazla değil ama uzun zamandır dolaylı olarak tanıyorum." diye konuştu.

Harris'in "tesadüfen siyahi olduğunu" söyleyen Trump, "Yani bilmiyorum, o Hint mi, yoksa siyahi mi?" ifadesini kullandı.

Trump'ın Harris'in etnik kimliğini sorgulamasına Beyaz Saray'dan tepki geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, Trump'ın söz konusu açıklamalarını "iğrenç ve aşağılayıcı" bulduğunu belirtti

01/08/2024 11:56
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TAGS: Trump, harris
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