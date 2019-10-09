ABD Başkanı Trump, "PKK Türkiye'nin düşmanıdır, yıllardır mücadele ediyorlar" açıklamasını yaptı.

Trump, Suriye ile ilgili kararının doğru olduğunu savunarak, "Artık bu sonu gelmez savaşı bitirmenin zamanı gelmişti. Başkan Obama’nın PKK ile anlaşma yapması büyük hataydı. Erdoğan, Suriyelilerin ülkelerine dönmesini istediğini söylüyor. Türkiye olmasaydı milyonlarca Suriyeli dünyaya dağılacaktı. Türkler aynı bizim gibi DAEŞ'lilerin serbest kalmasını istemiyorlar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, YPG için doğrudan PKK ifadesini kullanarak, "Barack Obama döneminde olduğu gibi Türkiye'nin ölümcül düşmanı olan PKK ile ortaklık yaptığınız zaman, bu son derece zor bir durum olur. Onlar uzun yıllardır birbirinden nefret ediyorlar. Başkan Obama’nın PKK ile anlaşma yapması büyük hataydı" ifadesini kullandı.

Trump, bugün Beyaz Saray'da, Suriye kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Suriye ile ilgili kararının doğru olduğunu savunan Trump, "Artık bu sonu gelmez savaşı bitirmenin zamanı gelmişti." dedi.



Ayrıca YPG için doğrudan PKK ifadesini kullanan Trump, "Obama döneminde olduğu gibi Türkiye'nin ölümcül düşmanı olan PKK ile ortaklık yaptığınız zaman, bu son derece zor bir durum olur. Onlar uzun yıllardır birbirinden nefret ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.



Trump, ABD'nin Orta Doğu'daki varlığını da "en kötü hata" olarak nitelendirdi. Bununla birlikte Trump, Suriye ile ilgili kararının doğru olduğunu savunarak, "Artık bu sonu gelmez savaşı bitirmenin zamanı gelmişti. Erdoğan, Suriyelilerin ülkelerine dönmesini istediğini söylüyor. Türkiye olmasaydı milyonlarca Suriyeli dünyaya dağılacaktı. Türkler aynı bizim gibi DAEŞ'lilerin serbest kalmasını istemiyorlar" dedi.

09/10/2019 23:46