Trump-Putin 16 Temmuz'da buluşacak

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, dün Kremlin'i ziyaret ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Kremlin'deki Rusya-ABD zirvesinin bir numaralı gündem maddesi Putin-Trump zirvesiydi. Bugün Beyaz Saray ve Kremlin'den yapılan açıklamalarda iki liderin 16 Temmuz'da Finlandiya'nın başkenti Helsinki de bir araya geleceği açıklandı.

Trump-Putin zirvesinin gündemi

Trump'ın, Putin ile yapacağı görüşmede içlerinde Suriye ve Ukrayna'da yaşanan krizlerin de olduğu bir dizi konuyu gündeme getireceği ancak Rusya'nın Kasım'da yapılacak ABD Kongre seçimlerine müdahale etmeye çalıştığı yönündeki iddiaların konuşulmayacağı ifade edildi. İki lider son olarak Kasım ayında Vietnam'da yapılan Asya-Pasifik zirvesinde bir araya gelmiş, görüşmenin ardından Trump, seçimlere müdahale iddiası konusunda Putin'e inandığını söylemişti.

ABD içinden tepkiler

Trump'ın Putin'le bir araya gelmesi, ABD'nin müttefiklerinin yanı sıra, ülke içinde de bazı tepkilere neden oldu. Demokrat Senatör Chris Coons yaptığı açıklamada, "ABD-Rusya zirvesinin yapıcı geçmesi çok olası ancak Trump'ın Kanada'daki G7 zirvesinde gösterdiği performans nedeniyle endişeliyim. Başkan Trump, Putin'le çektireceği fotoğrafla en yakın müttefiklerimizle bir kez daha çarpışacak" ifadelerini kullandı. Putin ile görüşmesinin ardından soruları yanıtlayan John Bolton ise, "Başkan, ABD'deki tüm politik gürültüye rağmen kendisiyle Putin arasında direkt iletişim olmasının ABD'nin çıkarına olduğu konusunda kararlı" sözleriyle ülke içerisindeki eleştirilere yanıt verdi. İki liderin görüşmesinin ardından, ABD-Rusya ilişkileri ve uluslararası güvenliğe ilişkin ortak bir deklarasyon yayınlanabileceği ifade edildi.